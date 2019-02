Har overlevet tre årtier trods dårlig forretningssans

- Vi er nødt til at tænke over bundlinjen, for hvis der er røde tal, har vi det ikke godt, og vi har fire ansatte, som skal have løn. Men vi kan godt sige lige ud, at vi er mere kreative, end vi har forretningssans. Det er rigtig nok, erkender Jane Sommer Larsen.

Parret har en fortid i teaterverdenen, og de er enige om, at det er nok der, at fokus på det kunstneriske frem for bundlinje stammer fra.

- Det er ikke vores boldgade. Det, der er vores hovedformål, er, at vi skal elske at stå op om morgenen. Det er da fint, hvis bundlinjen er god, men det er ikke det, vi tænker på først, og det har det aldrig været, fortæller Torben Sommer Larsen.

Udfordringen for virksomheden er, at parret, der står bag, ikke har forretningssans. Det mener de i hvert fald selv.

Virksomheden Sommer Larsen holder til på en gård ved Nyborg. Ejendommen blev købt i 2006, og det viste sig at være skæbnesvangert.- For det var lige før kommunesammenlægningen, og der var ingen kommuner, som ville bruge penge. Pengekassen blev smækket i fra den ene dag til den anden, og det var lige ved at tage livet af os, fortæller Torben Sommer Larsen, der sammen med Jane Sommer Larsen lever af blandt andet at indrette daginstitutioner og skoler. Foto: Sugi Thiru

- Det er det samme med daginstitutionerne, hvor tingene dels bliver slidte og skal skiftes ud, men også hvor man løbende får en anden holdning til at være i rum, og hvad et rum skal kunne. Det er en udvikling, der aldrig stopper.

- Det har været kendetegnende gennem årene, at vores kunder har været en kontinuerlig selvfødende del. For eksempel Legoland, som bliver ved med at udvide og udvikle, siger han.

- Legoland var vores første store opgave, og det gjorde det nemmere for os at komme videre, for vi har aldrig været særlig gode til at sælge, fortæller Jane Sommer Larsen, og Torben supplerer:

- Vi har altid haft nok at lave, og det har også været vigtigt for os ikke at vokse uhæmmet, for så ville vi miste nerven i det, vi laver og den kvalitet, der ligger i at lave unika.

- Det har altid været vores nerve at lave unika. Vi har lavet hønsehuse til flere institutioner, men de er alle sammen forskellige. Vi har måske en kerne af produkter, men det er altid tilrettet den enkelte kunde og det enkelte rum. Det er vigtigt for os, siger Torben Sommer Larsen.

- Vores fornemste opgave er at gå ind og se på, hvad der skal være i rummet, hvad det skal give de mennesker, som kommer i rummet, og hvordan det skal bruges. Skal der være ro, eller er det et rum, hvor man må lege vildt. Lige meget hvilket rum, det drejer sig om, skal vi kunne ramme det, som rummet skal kunne, forklarer Jane Sommer Larsen.

Det er helt essentielt for virksomheden, at kunderne får præcis det rum, de har brug for.

At udvikle, udtænke og udføre kreative idéer, så de passer til kundens behov er og har altid været det vigtigste for Jane og Torben Sommer Larsen.- Vi vil gerne tjene penge, for vi skal jo have brød på bordet, men vores hovedformål er, at det skal være sjovt at stå op om morgenen, siger Torben. Foto: Sugi Thiru

For børnenes skyld

For parret handler det om noget helt andet.

- Vi er så utrolig glade for vores kunder, som er børn og børnefamilier i både hverdag og fritid. Det spænder fra daginstitutioner og skoler til attraktioner og sygehuse, som er det nyeste. Det er en gave at kunne give børn og unge noget ekstra og at kunne bringe noget glæde og energi ind i de rum, som de er tvunget til at færdes i for eksempel på et sygehus, forklarer Jane Sommer Larsen.

Den tankegang er afgørende, hvis Sommer Larsen står og skal vælge mellem flere opgaver.

- Vi har oplevet at måtte vælge fra, fordi opgaven ikke stemte overens med vores værdier, og hvor vi skulle lave noget på bestilling. Hvis det kun er for designets skyld og ikke for børnenes skyld, siger vi nej. Ellers vælger vi kun opgaver fra, hvis vi har meget at lave i forvejen, og vi har økonomien til det, eller hvis andre kan gøre det bedre, siger Jane Sommer Larsen.

Fremtiden for virksomheden er uvis, som det ser ud lige nu.

- Vi har alderen til, at vi skal til at gøre os nogle overvejelser, men det kan vi ikke fortælle om endnu, siger Jane Sommer Larsen, der dog understreger, at de fortsat vil styre virksomheden efter typen af opgaver.

- Vi ønsker så sjove opgaver som muligt, siger hun.

Så indtil videre flyver humlebien videre.