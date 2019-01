Han skal rådgive om public affairs - igen

Efter et par år i spidsen for kommunikationen udadtil hos Nature Energy (tidligere Naturgas Fyn) på Ørbækvej i Odense, går turen atter til København for Rasmus Winther. Han er ansat som public affairs-direktør i det højprofilerede kommunikations- og rådgivningsbureau Geelmuyden Kiese, der har kontorer i København, Oslo, Bergen og Stockholm.

Inden jobbet hos Nature Energy, hvor Rasmus Winther har ydet sit bidrag til at øge forståelsen for fordelen ved produktionen af grøn gas, biogas, var han ansat i Københavns Lufthavne som kommunikations- og public affairs chef.

Inden da var han sekretariatsleder i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, hvor han arbejdede tæt sammen med daværende stadsdirektør Jørgen Clausen og daværende borgmester Anker Boye (S).

- Vi er utroligt glade for at få Rasmus ombord. Han har arbejdet professionelt med public affairs i både den offentlige og private sektor i en årrække. Hans indsigt i, hvad der skaber værdi på kundesiden, kombineret med et stærkt politisk netværk og analytiske kompetencer, passer perfekt til vores i øvrigt stærke public affairs afdeling, siger Karne Lykkebo, managing partner i Geelmuyden Kiese, i en pressemeddelelse om ansættelsen.

Rasmus Winther er cand.scient.pol. og fylder 35 år den 15. januar.

Geelmeyden Kiese har blandt andre en række kendte danske børsnoterede selskaber som kunder, men også internationale virksomheder, organisationer og enkeltpersoner er blandet kunderne.