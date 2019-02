FC Midtjyllands superligahold er blandt de sportsstjerner, som rejser med Holstebro Rejsecenter, når de spiller i udlandet. Her er Tim Sparv og Co. på besøg hos Juan Mata og Manchester United på Old Trafford for snart tre år siden - i februar 2016. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Det er også en forretningsrejse, når badmintonstjerner og håndboldspillere rejser ud i verden for at træne og konkurrere i deres sport.

HOLSTEBRO: Når de danske fodboldmestre fra FC Midtjylland deltager i internationale turneringer, er det Holstebro Rejsecenter, der sender spillerne af sted. Det gælder også, når badmintonlandsholdet skal til Asien med ketsjer og fjerbold. Og når diverse liga-håndboldhold spiller rundt om i Europa. Hos Holstebro Rejsecenter er man nemlig lidt af en ekspert, når det gælder sportsstjernernes forretningsrejser. - For os er sportsrejserne et forretningsområde, men det er også en form for visitkort. Vi gør os lækre i forhold til nye kunder, og her kan det godt virke lidt sexet, hvis man kan sige, at man sender badmintonlandsholdet til Østen 15 gange om året. Det er en vigtig del af vores forretning, siger direktør i Holstebro Rejsecenter Peter Kjærgaard Jensen. Udover FC Midtjylland og badmintonlandsholdet håndterer Holstebro Rejsecenter også rejserne for herrehåndboldholdene Skjern Håndbold, Bjerringbro-Silkeborg, TTH Holstebro og Aalborg Håndbold, mens de på damesiden blandt andre sender holdene København Håndbold, Odense Håndbold og Viborg HK ud i Europa. Svømmelandsholdet og kano- og kajaklandsholdet rejser også med Holstebro Rejsecenter.

Viktor Axelsen og badmintonlandsholdet er blandt kunderne i Holstebro Rejsecenter. AFP PHOTO / ADEK BERRY

Sport er ofte kompliceret Almindelige erhvervsrejser fylder stadig mest hos den vestjyske rejsearrangør, men det er alligevel sportsrejserne, der kan være de mest komplicerede at arrangere. - Der kan være forskellige udfordringer, men inden for fodbold og håndbold er der typisk ikke lang tid fra lodtrækningen til, at kampen rent faktisk skal spilles. Hvis man er uheldig i fodbold, kan lodtrækningen være om torsdagen, og udekampen skal spilles et obskurt sted om tirsdagen i Kasakhstan. Den medarbejder, der får den opgave, skal rydde sit skrivebord i fire dage og kun arbejde på det. De internationale kalendere i fodbold og håndbold tager ikke højde for de danske skoleferier, og det kan også være en hurdle, siger Peter Kjærgaard Jensen og tilføjer: - Vi har været udsat for, at et håndboldhold måtte sendes med bus til et sted langt væk, fordi vi simpelthen ikke kunne finde 20 flybilletter, ikke engang på forskellige fly.

Peter Kjærgaard Jensen etablerede i 1991 Holstebro Rejsecenter. Pressefoto

Håndboldklubber deler udgifter Han oplever generelt, at der er flere penge i fodbold end i håndbold. - Der er jo ingen danske klubber, der kører med konstante overskud, og derfor vil klubberne selvfølgelig gerne spare penge. Men i fodbold tænker klubberne, at hvis de kommer videre til næste runde i en turnering, så kan de tjene flere penge. I håndbold tænker man mere, at hvis man kommer en runde videre, taber man flere penge, fortæller Peter Kjærgaard Jensen og fortsætter: - Hvis man i håndbold skal spille mod et hold, der ligger langt væk, kan man godt være ude for, at holdene deler rejseomkostningerne og så vælger at spille begge kampe i Ukraine for eksempel for på den måde at spare penge. Det er ikke et problem i fodbold, for der er så mange penge i den sport. Herrelandsholdet i håndbold er lige blevet verdensmestre, og det kan sagtens tænkes at smitte af på privatkundernes rejselyst. - Når det går godt, rejser man mere. Det har vi kunnet se med badminton, hvor vi har en årlig tilskuerrejse til All England. Efter Viktor Axelsen blev verdensmester har rejserne begge år været udsolgt i god tid. Det er ikke kun på grund af ham, men det hjælper, forklarer Peter Kjærgaard Jensen.

Ingen OL fra Holstebro Direktøren etablerede Holstebro Rejsecenter i 1991. Dengang var de to medarbejdere. I dag er de 17. Men selv om rejsebureauet er vokset sig en del større siden starten, har der været bump undervejs. - Det er gået støt fremad, men omkring finanskrisen i 2008 var det ikke så nemt. Dengang var det et skridt frem og tre tilbage. Rejsebranchen er følsom over for udefrakommende kriser, og det var da heller ikke nogen dans på roser at sælge rejser efter 11. september, siger Peter Kjærgaard Jensen. Næste år er der Olympiske Lege i Tokyo, og de mange års erfaring fra branchen har lært Peter Kjærgaard Jensen, at det er en begivenhed, som Holstebro Rejsecenter ikke skal sælge rejser til. - OL holder vi os langt fra. Priserne bliver pumpet op på alt i forbindelse med OL, og der sker tit det, at når vi nærmer os OL, og hotellerne ligger inde med værelser, de ikke har kunnet komme af med, så falder priserne, og så har alle andre kunder betalt overpris. Derudover ville jeg som arbejdsgiver være nødt til at inddrage mine medarbejderes sommerferie, hvis vi skulle håndtere OL-rejser. Jeg er ikke for stolt til at sige, at nogle opgaver er for store for os, pionterer Peter Kjærgaard Jensen. Direktøren fortæller, at cirka 55 procent af firmaets salg er erhvervsrejser. 35 procent er grupperejser, hvor sportsfolkene udgør en stor del. 10 procent er individuelle privatrejser til fjerne rejsemål. Læs mere på www.holstebrorejsecenter.dk