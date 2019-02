Han gjorde Danmark til vindland: Odense-pensionist opfinder stadig

Han var med til at skabe Vestas første succesrige vindmølle, han leverede verdens første havvindmølle, og hans navn står på over 200 personlige patenter inden for vindmølleteknologien. Men der skal mere til, så nu har han skaffet 135 millioner kroner til første eksemplar af en flydende vindmølle.

I 2014 gik Henrik Stiesdal på pension efter en lang karriere i de danske vindmøllefabrikker Vestas og Siemens Windpower, men det betød ikke et farvel til vindmøllerne.

- Min kone kalder mig for en ynkelig fiasko som pensionist, for jeg beskæftiger mig jo alligevel med alt muligt, har han fortalt.

Efter pensioneringen har han dog holdt sig fra selve vindmøllerne.

- Jeg vil ikke konkurrere med mine gamle kolleger, og de har jo rigtig godt styr på møllerne. I stedet kiggede jeg på, om der var et område, hvor jeg kunne bidrage med forbedringer, siger 61-årige Henrik Stiesdal.

Han fandt blandt andet frem til opsugning af CO2 fra luften, lagring af energi og så til de flydende vindmøllefundamenter - Tetraspar - som har slugt det meste af hans tid i de seneste år.

De flydende vindmøller bliver nu til virkelighed i et samarbejde med Shell og elselskabet Innogy samt Wencon i Give, der fremstiller vindmølletårne, og så Stiesdals gamle arbejdsplads, der nu hedder Siemens Gamesa. Selv om Shell og Innogy investerer omkring 135 millioner kroner i en prototype, tilhører teknologien og rettighederne stadig Henrik Stiesdal og Welcon.

Energilagringen har han også idéer til - det indebærer kompression af luft og brug af turbiner, og så vil han skabe syntetisk brændstof ud af biomasse ved hjælp af pyrolyse, så der er god mulighed for at udfylde endnu flere pensionistår med arbejde.

- Det er simpelthen spændende. I det seneste år har jeg arbejdet på det flydende vindmøllefundament sammen med fantastisk dygtige mennesker fra nogle af de mest avancerede virksomheder. Her skal man virkelig stå tidligt op, hvis man skal klare sig, så det har været både meget lærerigt og meget muntert - hvad kan man næsten ønske sig mere, spørger Henrik Stiesdal.