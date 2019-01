Hårdt brexit kan koste danske flypassagerer millioner

Tirsdag skal det britiske parlament endnu gang lægge hovedet i blød for at finde en vej til en aftale med EU om at forlade unionen. Hvis ikke det lykkes, kan det blandt andet være dårligt nyt for danske flypassagerer.

Virksomheden Flyhjælp, der hjælper flypassagerer med at få kompensation ved forsinkelser eller aflysninger, skønner, at hvis Storbritannien ikke får en aftale med EU, kan flypassagerer samlet set gå glip af omkring 25 millioner kroner i kompensation om året.

Stifter og direktør Gustav Frederik Thybo forklarer, at det handler om forordning EC 261/2004, der i givet fald ikke længere vil gælde for britiske luftfartsselskaber med kurs mod Danmark.

- Hvis flypassagererne fortsat skal have adgang til de rettigheder, som den attraktive EU-forordning giver, skal man undgå at købe flybilletter hos britiske flyselskaber ved rejser fra Storbritannien til EU, siger han.

- Det er altså i praksis flyselskaber såsom British Airways, Flybe og Thompson Airways.

Beløbet på de 25 millioner kroner er udregnet ud fra et estimat med et par forudsætninger. En af dem er, at væksten i flypassagerer fortsætter som hidtil.

Estimatet byger på mængden af passagerer med britiske luftfartsselskaber på rejser mod Danmark. Det antal er ganget op med den gennemsnitlige kompensation, passagerer modtager.

Ud over kompensation for forsinkelser og aflysninger kan danske flypassagerer ifølge Gustav Frederik Thybo også opleve, at billetpriserne hos de britiske luftfartsselskaber vil vokse.

- Det er som følge af, at det britiske pund vil falde i forhold til dollaren. Når det britiske pund falder, stiger flyselskabernes omkostninger. De afholder næsten alle deres omkostninger i dollar.

- Når deres omkostninger stiger, skal flyselskaber have deres profitmargin et andet sted fra. Det kan komme fra billetpriserne, siger han.