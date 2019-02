Hårdt år: Tør sommer ikke god for plæneklippere fra Odense

I en stor del af sidste års sommer var der ikke mange danske husejere, der tænkte på at slå græs. Manglen på regn løste problemet meget effektivt, og det mærkede Odense-firmaet Texas Andreas Petersen, der er en af de to største sælgere af benzin-plæneklippere på det danske marked.

- Det var et meget usædvanligt år, hvor vi både havde tørke, varme, frost og sne i vores salgssæson. Heldigvis havde vi også nogle virkelig gode måneder i april og maj, så det endte nogenlunde, siger direktør Johnny Lolk, Texas.

Overskuddet for hele koncernen, der sælger mange typer havemaskiner, endte på syv millioner kroner før skat, og det var det bedste resultat i seks år. Virksomheden var i en årrække plaget af en dårlig økonomi efter hyppige direktørskift, fejlslagne planer, overinvestering og et meget stort tab på en russisk forhandler, men nu den tilbage i en mere almindelig form.

Driften gik også fint i det forrige regnskabsår, men da valgte virksomheden at afskrive sit krav på den russiske kunde, og det ødelagde bundlinjen.

Virksomheden får lavet sine maskiner på to delvist ejede fabrikker i Kina, og den sælger dem over hele Europa. Langt de fleste går igennem lageret i Odense på deres vej ud til kunderne. Da man regner med at øge salget er lageret i Højby netop nu ved at blive automatiseret med seks lagerautomater samt en halvautomatisk pakkelinje til i alt 4,5 millioner kroner.

Senere i år vil man muligvis udvide de nuværende 17.000 kvadratmeter lager med yderligere 2000-4000 kvadratmeter for at kunne følge med de forventede stigninger i salget. Formålet er dels at øge kapaciteten og dels at blive mere effektiv for at skære i omkostningerne.

- Desuden vil vi gerne gøre lageret hurtigere. Kunderne forventer i stigende grad, at de kan få leveret deres produkter fra den ene dag til den anden, og det er vi nødt til at reagere på, siger Johnny Lolk, der for tre år siden blev forfremmet til posten som administrerende direktør. Koncernens moderselskab AP Trading har formelt medejer Finn Winther Petersen som direktør.

Virksomheden blev stiftet i 1960 af Andreas Petersen, der efter et ophold i USA blev kaldt Texas, og den ejes i dag af hans familie.