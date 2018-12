Hård konkurrence på øl: Bryggeriet Vestfyen går i minus

Af regnskabets ledelsesberetning fremgår det, at en langvarig og hård priskonkurrence på øl har ramt bryggeriets salg, der er faldet med syv millioner kroner i forhold til det seneste år. Konkurrencen er særligt hård fra mærkevarene på ølmarkedet, som rammer de såkaldte private labels, Vestfyen brygger øl for. Desuden har bryggeriet oplevet faldende salg af egne mærker ved den tyske grænse.

Et positivt resultat før skat på 1,75 millioner kroner i regnskabsåret 2016-17 er vendt til et underskud på 1,86 millioner kroner i det seneste regnskab.

Det har været et hårdt år for Bryggeriet Vestfyen i Assens.

Hjemsted: Assens.CVR-nummer: 37 11 83 11. Regnskabstal for 2017/18 (Tal for forrige regnskabsår i parentes): Brutto-fortjeneste/-tab: 31,8 mio. kr. (35,1 mio. kr.) Resultat før skat: -1,86 mio. kr. (1,75 mio. kr.) Resultat efter skat: -1,51 mio. kr. (1,34 mio. kr.) Egenkapital: 88,79 mio. kr. (90,30 mio. kr.) Antal ansatte: 99 (96)

Forstærkninger

For midt i en hård tid er det lykkedes bryggeriet at forstærke sig med en række nyansættelser, der sender det ind i det kommende regnskabsår med ambitioner om at øge mængden af egne mærker i store supermarkeder samt på caféer og restauranter. Der er blandt andet ansat en ny salgsdirektør.

Desuden har man udarbejdet en ny strategi på eksportområdet og besluttet at opgradere og modernisere produktionsudstyret i bryggeriet. Og der er opført en ny administrationsbygning.

Derfor konkluderes det, at "bryggeriets position som en af Danmarks største producenter af specialøl er uforandret." Det ses også som en styrkelse af positionen, at man har overtaget det konkursramte Indslev Bryggeri.

Strategien for de kommende år er blandt andet et skarpere skel mellem nicheprodukter og volumenprodukter. Der er omfattende planer om både at udvide salget af bryggeriets mærker i Danmark og samtidig opbygge nye afsætningskanaler for eksporten, baseret på mindre, men flere kunder på det europæiske marked, hvor der er efterspørgsel efter specialøl. Eksport-delen anses fortsat som vigtig trods de dårlige erfaringer fra seneste regnskabsår.

Nye investeringer i produktionsanlægget skal være med til at sikre, at bryggeriet kan indfri markedskravene om lav pris og stor volumen.