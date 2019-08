Hård Brexit i sigte: Sådan forbereder nogle af de fynske virksomheder sig

Kim Munk, direktør af Orkla Confectionary & Snacks (Kims)

- Vi følger situationen og kan kun tage nota af, hvad englænderne beslutter sig for politisk. Det er klart vores ønske, at der bliver lavet en frihandelsaftale, så handlen med Storbritannien kan fortsætte som før. Inden deadlinen 31. marts byggede vi sammen med vores kunder i England ekstraordinære lagre op for at imødekomme den ekstra trængsel på grund af nye procedurer. Der er et stykke tid til den næste deadline, så vi har ikke lavet samme aftaler lige nu. Om vi kan det, kommer helt an på vores kunder.