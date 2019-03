Håndrullede cigarer sælger stærkt for tobaksvirksomheden STG

Trods en lille vækst i omsætningen blev det til et mindre overskud for Scandinavian Tobacco Group i 2018.

De håndrullede cigarer fortsætter med at sælge bedre år for år for tobaksvirksomheden Scandinavian Tobacco Group (STG), der dog blev en mindre lønsom forretning i 2018.

Det viser selskabets årsregnskab.

- Vores største kategori - de håndrullede cigarer - fortsætter med at gøre det godt og forbliver en vigtig vækstmotor for vores selskab, siger direktør Niels Frederiksen.

Tobaksvirksomheden er en milliardforretning, der blev en lille smule større i 2018. Omsætningen voksede fra 6,5 til 6,7 milliarder.

Men selv om indtægtssiden voksede, var det mindre lønsomt i 2018 end året før. Selskabets resultat før skat skrumpede med 135 millioner kroner.

Ikke desto mindre var der et større udbytte til tobaksaktionærerne, der får seks kroner per aktie. Det er en flad 25 øre mere end 2017.

Selskabets optimisme for fremtiden er da heller ikke gået op i røg.

Hvor selskabet oplevede en såkaldt organisk vækst på 3,5 procent i 2018, forventer STG en organisk vækst i 2019 på fem procent.

Organisk vækst er en måde at måle en selskabs vækst uden at medregne eksempelvis opkøb eller andre eksterne kilder til vækst.