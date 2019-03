HR-Skyen har store ambitioner: Vil fordoble omsætning og antal medarbejdere

En fordobling af antallet af kunder har fået HR-Skyens bruttofortjeneste til at stige med 1,3 millioner kroner siden sidste regnskabsår. Det betyder en fordobling af medarbejderstaben og en drøm om at brede sig globalt.

Hvad der begyndte som en startupvirksomhed for knap syv år siden, kan i dag kalde sig en etableret virksomhed med omkring 25 ansatte, hvis man spørger direktør Ali Cevik. Firmaet HR-Skyen arbejder med salg af annoncer, abonnementer og konsulentydelser til for eksempel jobansøgninger og jobopslag.

Seneste regnskabsår for HR-Skyen viser, at det er lykkedes virksomheden at øge bruttofortjenesten fra 2,9 millioner i regnskabsåret 2016-2017 til 4,2 millioner i regnskabsåret 2017-2018. Det er en stigning, der glæder direktør, Ali Cevik.

- Det er lykkedes os at fordoble vores kundemasse, siden vi startede virksomheden i 2012. Derfor har vi også fået en øget omsætning. Med den øgede omsætning, har det også været muligt at fordoble antallet af medarbejdere det seneste år.

En øget efterspørgsel fra HR-Skyens kunder har ifølge Ali Cevik fået medarbejderstaben til at stige fra 12 til lige knap 25 medarbejdere inden for det seneste regnskabsår.

- Vi har brug for flere hænder til at udvikle og ikke mindst videreudvikle vores produkter. Derfor har vi været nødt til at ansatte så mange over den seneste periode.

Blandt de nyligt ansatte er programmører, udviklere, designere, salgsfolk og supportere.