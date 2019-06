HE Marine har sat kursen

HE Marine A/S

HE Marine A/S leverer elektronik og elektrisk service til det maritime erhverv.Virksomheden har afdelinger i Hanstholm, Thyborøn, Grenaa og på Lindø.



TS Tech A/S købte HE Marine i 2018, og pr. 1. maj 2019 er Thomas Lyhne sat ind som direktør.



Det senest offentliggjorte regnskab er fra 2017/18, og det viser et resultat før skat på -2.272 tkr.



Af ledelsesberetningen fremgår det da også, at resultatet "ikke betragtes som tilfredsstillende", men at "selskabet forventer et bedre resultat i det kommende regnskabsår. Fra ledelsens side har man allerede lavet tiltag, der skal sikre forbedringer af indtægten for det kommende regnskabsår".



Regnskabsåret slutter 31. oktober.