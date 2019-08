Gyldendal vokser gennem opkøb og begrænser underskud

Et skrumpende salg af Gyldendals lærebøger udlignes af et voksende salg digitalt og nye forretningsområder.

En række opkøb har givet forlaget Gyldendals forretning vokseværk i første halvår af 2019, hvor omsætningen er steget med næsten 15 millioner kroner til 375 millioner kroner.

Gyldendal har i perioden blandt andet købt MentorDanmark, der tilbyder lektiehjælp. I juli - altså efter at regnskabet blev aflagt - overtog MentorDanmark sin norske pendant.

Lektiehjælpen hjælper med at erstatte noget af den tilstedeværelse i uddannelsessystemet, som forlaget har tabt i form af et svindende salg af lærebøger.

Ligesom sidste år har Gyldendal tabt penge på det første halvår.

Sidste år lød minusset i første halvår på 35 millioner kroner efter skat, mens det i år er fem millioner mindre.

Driften isoleret set før finansielle poster som renter, skat og nedskrivninger har begrænset sit minus fra 19 millioner kroner i første halvår sidste år til et minus på 2,2 millioner i første halvår i år.

Sidste år hentede Gyldendal det tabte i andet halvår og lukkede året i et plus på 16 millioner kroner. Det var en halvering af overskuddet fra året før, og selskabet er gået i gang med at prøve at lave sin forretning om, så den er mere holdbar på langt sigt.

- Det tager tid, inden de store effekter kan aflæses i regnskabstallene, men det er positivt, at driftsforbedringerne allerede begynder at vise sig, siger direktør Morten Hesseldahl.

Regnskabet blev fulgt af meddelelsen om, at tidligere TV2-direktør Merete Eldrup forlader bestyrelsen.

Hun har været næstformand siden 2011. Eldrup stoppede i januar som direktør hos TV2, fordi hun ville dedikere sig til arbejdet som bestyrelsesmedlem hos Gyldendal, Nykredit og Rambøll.

Onsdag forlader hun Gyldendals bestyrelse til fordel for en unavngiven konkurrent. I stedet er Matas' topchef, Gregers Wedell-Wedellsborg, ny næstformand hos Gyldendal.