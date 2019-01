Gule ærter harmonerer ikke med marcipan

Ved Odense Marcipan kører maskinerne lidt langsommere på nogle tidspunkter af året, men det gør ikke noget, siger fabrikschef Johnny Engberg. At lave andre produkter i lavsæsonen ville kunne kompromittere kerneproduktet.

Odense Havn: Der smuttes, ristes, rystes, hakkes og pakkes på Toldbodgade i Odense. Det er her, at Odense Marcipan ligger, og herudfra at marcipan, nougat og chokolade, julekonfektens tre vigtigste ingredienser, strømmer ud over det ganske land. Det strømmer ikke ud i en lind strøm, for Odense Marcipan er underlagt danskernes vaner og traditioner, og juletiden er uden sammenligning det tidspunkt på året, hvor danskerne guffer mest marcipan, nougat og chokolade. Derfor har Odense Marcipan også en højsæson og en lavsæson. Højsæsonen løber fra midt august til slut november, og i den periode arbejder der cirka 95 mand i produktionen. I lavsæsonen møder der 50 mand ind på arbejde, og maskinerne kører i et roligere tempo. Det kunne måske friste nogle fabrikschefer til at tænke kreativt og udvide produktsortimentet i et forsøg på at undgå sløve perioder, men ikke hos Odense Marcipan. Her viger man ikke langt fra kerneproduktet, fortæller fabrikschef Johnny Engberg. - I princippet kunne vi lave gule ærter. Vi har maskinerne til det, men det vil vi ikke. Vi vil ikke tage ting ind, som ikke hører hjemme i vores verden, og vores verden er kager, desserter og konfekture, siger han.

- Det er kvaliteten, som skaber renomméet, og renomméet, der skaber kundekredsen. Johnny Engberg, fabrikschef

Odense Marcipan I 1909 Lauritz køber bogholder Thobo-Carlsen en lille marcipanfabrik i Dronningensgade i Odense. Kunderne er bagere og konditorer, der bruger meget marcipan.I 1930'erne opfinder Odense Marcipan napoleonshatten.



I 1961 bliver Odense Marcipan udnævnt til Kongelig Hofleverandør.



I 1991 overtager den norske fødevarekoncern ORKLA Odense Marcipan.



I 2015 integreres Odense Marcipan, Bæchs Conditori og Natural Food i én fælles Odense-organisation med fælles vision, mission og kerneværdier.

Hvert år bliver tre tons mandler omdannet til marcipan på Odense Marcipan. På billedet tjekkes mandlerne for misfarvninger og skindrester. Foto: Nils Svalebøg

"Smager" af første grad Da Erhverv+ besøger Odense Marcipan, er der så kort tid til julen, at duften og smagen af andesteg, konfekt og brun sovs hjemsøger os alle som en syndig drøm. Og ved Odense Marcipan er de sidste ruller marcipan ved at blive klemt ud. Mandelmassen Odense Originals rejse er startet i "smutteriet", hvor maskinelle knoer presser mandlerne ud af deres bløde skaller. Derefter ryger de op i sorterstuen, hvor de tjekkes for misfarvning og skalrester. Før 2006 stod en række damer med skarpe blikke og hurtige hænder og tjekkede mandlerne. I dag klarer tre maskiner jobbet. Næste stop på rejsen er store stålkar, hvor mandlerne bliver hakket, og derefter ryger den grove masse over i en anden maskine og rives. Rivningen er med til at styre smagen, og derfor finder det første kvalitetstjek sted her. Massen må ikke være for bitter, blød eller grov. Er Odense Original, som den skal være, ryger den videre til de 550 kilo store ristegryder. Her opvarmes massen først til 90 grader for derefter at blive afkølet til 40 grader. Og så skal der smages igen. - Som operatør kan man blive "smager" af første, anden eller tredje grad, fortæller Johnny Engberg. - Er du smager af første grad, har du bemyndigelse til at stoppe produktionen. Er du smager af anden grad og opdager, at noget ikke smager, som det skal, skal du hente en smager af første grad. Er du smager af tredje grad, kan du smage og spise alt det du vil, for ingen lytter alligevel efter, hvad du siger, lyder det fra Johnny Engberg.

Når mandelmassen er blevet revet på en valse, bliver konsistensen og smagen tjekket. Foto: Nils Svalebøg

Mottoet viser vej Han griner lidt, men smag er en alvorlig sag ved Odense Marcipan. Så alvorlig at Johnny Engberg faktisk helst ikke udskifter maskiner i produktionslinjen, for smagen sidder ikke i ingredienserne alene, men også i maskinerne. Måske er det også derfor, at gule ærter er fuldstændig udelukket i lavsæsonen. På et tidspunkt prøvede han at erstatte maskinen, som presser og pakker marcipanen, men det gik ikke. - Vi havde maskinen på prøve, men besluttede, at vi ikke ville lave en udskiftning. Marcipanen var simpelthen ikke, som den plejede at være, og det går bare ikke, lyder det fra Johnny Engberg. Ved siden af ham står en stor beholder med lyserød fondant. På samme vis som marcipanen smages fondanten til, men den bliver også "strukket til". Det betyder, at operatørerne tilsætter vand og strækker massen, indtil den føles helt rigtig. Og en gang om måneden holder operatørerne møde med Elin, som har været ved Odense Marcipan i 45 år. Hun konsistenstester al marcipanen, og er den for blød eller hård, bliver operatørerne mindet om den rigtige konsistens. - Ja, der er meget håndværk i det her, fortæller Johnny Engberg og citerer Lauritz Thobo-Carlsen, en af de første ejere af Odense Marcipan. - Det er kvaliteten, som skaber renomméet, og renomméet, der skaber kundekredsen.

I ristegrydene bliver marcipanen opvarmet til 90 grader. Dette gøres for at sikre holdbarheden. Foto: Nils Svalebøg

Nu igen, Johnny På avisens besøgstidspunkt er der kort tid til, at produktionen lukkes ned for juleferien, og medarbejderne går hjem. Sæsonarbejderne er blevet opsagt, og mange af dem vil komme igen, når efterspørgslen på marcipan, nougat og chokolade stiger på ny. Engang havde Johnny Engberg en sæsonarbejder, han fyrede ti år i træk. - Hun grinede bare og sagde: Nu er det jo tid igen, Johnny, fortæller Johnny Engberg og tilføjer, at alle jo kender spillet med årsrullet på medarbejdersiden. - Vi har indført nogle procedurer, så alting gøres på samme måde hvert år, når vi skal sige farvel til sæsonarbejderne. For eksempel får alle det at vide på den samme dag, og vi fortæller aldrig folk det på en fredag. Vi vil gerne have, at de kommer herind igen og får mulighed for at snakke med deres kollegaer, slutter Johnny Engberg.

Odense Marcipan eksporterer til 25 lande, men de primære markeder er Danmark, Sverige og Norge. Foto: Nils Svalebøg

Her bliver den klassiske rå marcipan pakket. Marcipan er et europæisk fænomen og findes primært i de lande, som England og Tyskland koloniserede, fortæller fabrikschef Johnny Engberg. Foto: Nils Svalebøg

Fondant, dekorationsstøv, kagecremer og kransekagemasse indgår også i produktudvalget på Odense Marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Splitte mine bramsejl. Et eksempel på, hvordan bageren ved Odense Marcipan bruger de forskellige produkter. Foto: Nils Svalebøg

Juletid er marcipantid. Derfor har Odense Marcipan også ekstra travlt i månederne op til jul. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Johnny Engberg, fabrikschef ved Odense Marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Lyserød fondant fra Odense Marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Johnny Engberg, fabrikschef ved Odense Marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Lyserød fondant fra Odense Marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg

Hvert år omdanner Odense Marcipan tre tons mandler til marcipan. Foto: Nils Svalebøg