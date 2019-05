Guld: Unge fynboer vinder DM i entreprenørskab

To studerende fra Simac i Svendborg stak af med 1.-pladsen med en opfindelse, der kan hjælpe skibe med at opsamle mikroplast

De to unge studerende fra Simac i Svendborg vandt DM for næsen af 20 andre hold af studerende, der havde kvalificeret sig til finalen, og fynboerne sejrede med en opfindelse, der gør skibe i stand til at opsamle mikroplast.

Det kørte på skinner for Sarah Persson Hammershøy og Søren Bragt, da DM i entreprenørskab for studerende blev afgjort onsdag aften.

To gange 25.000 kroner

MicroChange hedder opfindelsen, som kan hjælpe skibe med at opsamle mikroplast og blå biomasse. Den fynske duos idé var så gennemført, innovativ og ikke mindst så stærkt præsenteret for dommerne, at de først vandt deres kategori - Greentech - og 25.000 medfølgende kroner for dernæst at høste yderligere 25.000 kroner for den samlede sejr.

Danmarksmesterskabet fik Sarah Persson Hammershøy og Søren Bragt til at smile fra øre til øre af glæde, men også forbløffelse over at stikke af med guldet.

- Vi startede med at kigge på problematikken omkring mikroplast. Der bliver gjort en hel masse for at opsamle overfladeplast, men der er næsten ikke nogen, der kigger på mikroplast. Det er svært at opsamle, fordi man påvirker biomiljøet, hvis man opsamler det direkte i havene. Men så kom vi på ideen om, at om bord på skibe er havvandet isoleret i ballasttanke, og så kan man filtrere det der, lød det fra de glade vindere.

I alt 21 hold af studerende havde kvalificeret sig til DM i entreprenørskab.