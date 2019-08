Grundlægger er et omvandrende leksikon

- Der er opstået en forstærkning af brolægning i forbindelse med, at lastbilerne er blevet større og større. I gamle dage vejede en lastbil fem til seks ton, og det var en stor. I dag vejer de over 40 ton, og så har de hydraulisk styring, fortæller Jørn Madsen og fortsætter:

Jørn Madsen er brolæggermester og har grundlagt virksomheden Lithostone for mere end et par årtier siden, og der har været en kontinuerlig udvikling og opbygning af firmaet og også både op- og nedture. Men uanset hvilke spørgsmål, der kommer på bordet, formår Jørn Madsen at dreje samtalen hen på det, der har hans store interesse. Nemlig brolægning.

Alt sammen noget, der er vigtige elementer i det at drive en virksomhed. Men ikke noget, Jørn Madsen ynder at tale så meget om.

Der er også noget æstetisk i, at det skal ligne en almindelig fuge, for beton ser ikke godt ud i en naturstensbelægning. Den skal ligne en almindelig fuge, og det gør vores. Det er mig, der har udviklet dem.

Men vi kommer ikke uden om at skulle tale om virksomheden. For hvem er kunderne, og hvordan ser fremtiden ud?

Bliver ikke pensionist

Paw Bjerremann har været i virksomheden siden 2017, og han anser Lithostone for at være "en god virksomhed".

- De forskellige fuger er vores kerneprodukt, så de vigtigste kunder er dem, der bruger fugerne. Det er alle entreprenører og brolæggere. Og så har vi asfalten, der også er et kerneprodukt. Det er reparationsasfalt, og vi leverer fast til 51 kommuner, siger han og fortæller, at der lige nu også er gang i et testprojekt i Odense Kommune.

- Det går ud på, at vi har leveret en prøvesending på noget af vores materiale for at se, om metalristene rundt om solitairetræerne rundt omkring i Odense Kommune kan blive skiftet ud. Regnvandet kan sive gennem materialet, og man bliver fri for alt det skidt og affald, som ristene samler. Så det kører vi noget test på.

Lithostone sælger også sprøjtemidler og værnemidler, og for nylig er virksomheden flyttet til lokaler, hvor der også er mulighed for salg til private. Så der er mange forgreninger og muligheder.

- Men vi kommer ikke til at brede os. Vi skal være stærke inden for de kerneområder, vi har, slår Paw Bjerremann fast, og Jørn Madsen fortæller, at han er fortrøstningsfuld.

- Med hårdt arbejde forventer vi at løfte omsætningen år for år, siger han og understreger, at trods en alder, der nærmer sig de 80 år, har han ikke tænkt sig at gå på pension.

- Det får du heller ikke lov til. Det er du alt for dygtig til, siger Paw Bjerremann.