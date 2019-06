Google-strategi i Aarhus: Den, der vokser stille, vokser godt

Google har europæiske udviklingskontorer i London, München, Paris, Stockholm, Zürich - og i Aarhus. Her sidder 30 højtspecialiserede ansatte og arbejder på deres egne projekter for den amerikanske tech-gigant.

Googles århusianske afdeling er normalt lukket land for offentligheden, men Mads Ager - udviklingschef på Aarhus-kontoret - tager denne formiddag imod for at fortælle nærmere om, hvad Google egentlig laver i byen - på 13. år i øvrigt - og hvorfor tech-virksomheder også i den helt store skala har set sig varm på Aarhus.

Microsoft er et andet eksempel på et af verdens største it-selskaber, som har valgt at placere en dansk udviklingsafdeling netop her.

Lars Bak er også en af opfinderne bag programmeringssproget Dart. Han forlod imidlertid Google for et par år siden, men Lars Bak er stadig aktiv i det århusianske tech-miljø. I dag står han bag selskabet Toitware og udviklingen af et helt nyt sprog bag IoT-systemer (Internet of Things) sammen med en anden tidligere Google-udvikler, Kasper Lund. Det foregår i et andet århusiansk forsamlingshus for innovative virksomheder, Navitas på havnen.

Aarhus har det hele

Selvom én person reelt har været afgørende for etablering af Google-afdelingen i Østjylland, men der er samtidig masser af gode grunde til, at giganten er blevet hængende.

- Når Aarhus har vist sig som et godt sted at være, hænger først og fremmest sammen med universitetet og byen i sig selv. Niveauet blandt på universitetet er højt, og samtidig appellerer Aarhus til de udenlandske specialister, som vi gerne vil tiltrække. Det er en lille by, men vi har et universitet, og det er derfor også en ung by med masser af muligheder inden for kort afstand, siger Mads Ager.

På Katrinebjerg har han kolleger fra blandt andet Frankrig, Holland, Rusland, Sverige, Tyskland og USA. Samarbejdet med Aarhus Universitet og studerende fra Institut for Datalogi på den anden side af Åbogade foregår blandt andet i form af praktikforløb for kandidat- eller ph.d.-studerende.

- Det er godt både for os og de studeredende. De får lov til at prøve sig af på vores projekter, og vi får mulighed for at se hinanden an før en eventuel ansættelse, forklarer Mads Ager.