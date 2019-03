Google sender jyske virksomheder på skolebænken

Stor møder lille, når it-giganten Google i den kommende tid tager 500 midt- og østjyske virksomheder i skole.

Især de små og mellemstore virksomheder mangler it-kompetencer, og det tilbyder Google nu at løse med kurser i digitalisering.

- Jeg synes, det er fantastisk, at så mange virksomheder her i regionen har en sult efter at udvikle deres forretning og skabe mere værdi. Det vil vi fra Googles side gerne hjælpe med, siger Mads Ager, udviklingschef og leder af Googles kontor i Aarhus.

Her sidder udviklere og programmerer ny teknologi, der blandt andet bruges i Googles Chrome-browser og i Android, der er et styresystem til mobiltelefoner og tablets.

Men den verdensomspændende koncern har også afsat midler til at træne mindre virksomheder i digitale færdigheder.

Fagchef for it og digitalisering i Dansk Erhverv, Janus Sandsgaard, understreger, at det digitale bør være en stærk prioritet på tværs af brancher.

- Alle virksomheder i dag er digitale virksomheder. Det gælder også den lille, selvstændige butik, hvor kasseapparat, lagerbeholdning og markedsføring kræver væsentlig mere digital indsigt end tidligere. For nogle få år siden lå din største konkurrent lidt længere nede af gaden. I dag bor konkurrenten måske bag et lidt skarpere website, som måske hører hjemme på et helt andet kontinent, siger Janus Sandsgaard.

Mange af de jyske virksomheder var torsdag samlet i Aarhus for at skubbe kursusrækken i gang.

I en undersøgelse foretaget af erhvervsportalen Ivækst, hvor 386 virksomheder har deltaget, angiver 65 procent af virksomhederne - næsten to tredjedele - at de ikke har tilstrækkelige digitale kompetencer.

Mens de største danske virksomheder typisk har ressourcerne til at udnytte de digitale muligheder, forholder det sig ofte anderledes med murere, ingeniører, cykelhandlere, som ikke i samme grad prioriterer digitale redskaber og mangler kompetencer til at udnytte mulighederne. Undersøgelsen viser, at det især er inden for online markedsføring, webanalyse og hjemmesidedesign, at mange små og mellemstore virksomheder er bagud.

- De små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv. Men hvis de skal klare sig i den globale konkurrence, kræver det, at de griber de digitale muligheder. Og det kan faktisk lade sig gøre at løfte sig med ret simple midler, siger Mads Ager fra Google.

Google samarbejder med Erhvervshus Midtjylland og Dansk Erhverv om indsatsen, der også indgår i regeringens Teknologipagt. Den har siden 2012 udmøntet sig i kurser i samarbejde med alle landets 98 kommuner. Sidste år stod konceptet Google Succes Online for digital opkvalificering af ca. 30.000 danskere på kortere eller længere kurser.