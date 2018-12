Golfspil og søfartskrise: Se hvor hver medarbejder taber flest penge på Fyn

Det er absolut ikke uden risiko at bevæge sig ud i store investeringer. Det viser denne liste over de fynske virksomheder, der taber flest penge pr. ansat.

Fyn har fået en af Danmarks bedste golfbaner med Great Northern i Kerteminde, men prisen har også været høj. Underskuddet i virksomheden er det største af alle på Fyn, når man måler det i forhold til antallet af ansatte.

Det viser Fyens.dks analyse af de største underskud og overskud på Fyn i 2018. I andre dele af undersøgelsen kan du over nogle dage finde listen over de største underskud og over de største overskud, og du kan også se, hvor hver medarbejder henter flest penge hjem til virksomheden.

Det seneste regnskabsår i Great Northern har kostet virksomheden et tab på 752.000 kroner for hver af de i gennemsnit 60 fuldtidsmedarbejdere, der var ansat igennem året. En stor del af pengene er formentlig startomkostninger, der ikke vil vise sig i de følgende år, som derfor må formodes at blive bedre.

På samme måde vil Odense Letbane muligvis forsvinde fra listen, når regnskaberne en gang ikke kun byder på udgifter.

(Artiklen fortsætter under grafikken)