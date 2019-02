Gør op med fordommene: Fynsk cannabisproducent vil øge viden om medicinsk cannabis

Den fynske cannabisproducent Spectrum Cannabis ønsker ikke, at der skal være fordomme og falske påstande om, hvordan medicinsk cannabis virker. Derfor er virksomheden interesseret i at øge befolkningens viden om, hvad medicinsk cannabis er, og hvilken virkning det har.

Den fynske cannabisproducent Spectrum Cannabis håber på at kunne begynde at sælge cannabis til medicinsk brug til efteråret. Ifølge direktør Morten Snede er der også en masse fordomme og påstande om medicinsk cannabis, som firmaet ønsker at gøre op med.

- Vi vil rigtig gerne øge folks bevidsthed generelt om, hvad medicinsk cannabis egentlig er, og hvilken virkning det har, når man tager det. Der er rigtig mange, der ikke ved, hvor de skal lede efter de korrekte fakta. Derfor opstår der en masse falske påstande omkring produktet. Det er også en af grundene til, at vi åbner op for, at offentligheden kan komme og høre om vores virksomhed.

Udover at kunne åbne op for offentligheden er det vigtigt for firmaet at forklare, at Spectrum Cannabis ikke kan betegnes som et gartneri. Selv om det er gartnere, der passer planterne, betegner virksomheden ikke sig selv som et gartneri.

- Vi er en virksomhed, hvor gartnerne er lige så vigtige som dem inde i laboratoriet. Men så snart blomsten er høstet, bliver vi til en medicinalvirksomhed og dermed ikke et gartneri, som mange ellers forbinder os med.