Gode tider for svinelandmænd: Dyre grise og billigt korn

Årets gode høst har fået prisen på korn til at falde fra sidste års høje niveau. Det er endnu en god nyhed for de landmænd, der producerer svin, og som i forvejen nyder godt af høje priser hos slagterierne.

En god høst i stort set hele Europa har glædet landmændene - men brødspisere og øldrikker kommer måske også til at nyde den. I hvert fald er prisen på korn på vej nedad efter at have været på et højt niveau oven på det tørkeplagede 2018.

- En lavere pris selvfølgelig ofte bagsiden af en god høst, men det ødelægger ikke det positive billede i år. Det store udbytte kompenserer for en lavere pris, siger afdelingschef Leif Hagelskjær, Centrovice.

Endnu ved man ikke præcist, hvordan markedet tager imod årets høst. Meget korn sælges først i løbet af vinteren, så den samlede effekt kan ikke ses endnu.

Men det er givet, at priserne falder, og det kan godt blive til et niveau, der på langt sigt er et problem for de landmænd, der ikke har dyr og lever af planteavl.

- Jeg tror godt, at priserne kan blive presset ned til det niveau lidt over 100 kroner pr. kilo, som vi kendte i 2016 og 2017, siger Lars Thorø, der er DLG's detaildirektør på Fyn.

- For planteavlerne er det en pris, der ikke er særlig økonomisk. Den kan lukke nogle huller, men dækker ikke de samlede omkostninger. Det er ikke rigtig et sundt niveau, siger Lars Thorø.