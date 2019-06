Global glæde over farvel til russisk ruin

I snart seks år har de ansatte i Middelfartkoncernen Uhrenholts globale mejerivirksomhed set de penge, de har tjent til koncernen, gå direkte i et sort økonomisk hul i Rusland, så nu glæder både de og ledelsen sig til at afslutte kapitlet i Rusland.

Sidste år tjente den globale forretning i fødevare- og mejerikoncernen Uhrenholt 24 millioner kroner på bundlinjen hjem til Middelfart. Eller rettere til et stort sort hul i Rusland, som siden 2014 har kostet den 41-årige koncern 200 millioner kroner i tab.

Nu er der udsigt til, at der bliver sat en prop i det økonomiske hul, når adm. direktør Sune Uhrenholt og resten af de 440 ansatte kan vinke farvel til Moskva, Skt. Petersborg og resten af afdelingen i Rusland.

Og det bliver på ingen måder et smerteligt farvel, understreger direktøren, som måske tidligere har haft blandede følelser med at skulle forlade projektet i Rusland. Det har han ikke længere, understreger han.

- Det har jeg det fantastisk med. Der er ikke længere nogen blandede følelser over vores aktiviteter i Rusland, som stopper nu. Det har haft store konsekvenser på vores globale organisation, når et enkelt marked hiver resten så hårdt ned, og når de ansatte i Asien, Afrika og andre steder oplever, at vores ledelseskræfter ligger det forkerte sted. Det ødelægger ikke bare de økonomiske ressourcer, men også gejsten, siger han.

Direktøren ser frem til at bruge ledelsens kræfter på fortsat udvikling af forretningen i bl.a. Asien og Afrika, hvor Uhrenholt oplever stor vækst med bl.a. frosne grøntsager til detailområdet i Mellemøsten, hvor koncernen er nummer et i markedet, og samtidigt er bedst, når det handler om at levere importerede mejeriprodukter i flere afrikanske lande.

Endelig har Uhrenholt bl.a. egne køkkener og udvikler nye produkter og løsninger, når giganter som Pizza Hut, McDonald's og Kentucky Fried Chicken skal lancere en ny kampagne i Thailand eller i Filippinerne.

De satsninger og det arbejde bliver der langt mere fokus på fremover, understreger han.

- Det betyder, at vores ansatte nu får frigjort en masse energi og glæde, og jeg tror på, at det kan give en helt anderledes gejst, når man kan regne med, at de penge, man tjener, ikke bare skal ned i et bundløst sort hul i Rusland, siger han og understreger, at de ansatte ikke skal frygte, at pengene skal bruges på et nyt eventyr i Rusland.

- Vi skal ikke lave nogen som helst forretning i Rusland på den korte bane, siger han.