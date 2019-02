Glemte du opfølgning efter ansættelsen?

Der er også et arbejde, der skal gøres efter ansættelsen af personer til stillinger med et ledelsesmæssigt indhold. Det retter John Lohff sit fokus på i denne klumme.

Enhver nyansat leder vil som oftest begå mange fejl i begyndelsen, og det uanset om lederen er rekrutteret eksternt eller er hentet inde fra selve organisationen.

I næsten alle tilfælde vil vedkommende have behov for støtte og vejledning for at komme godt i gang. Ydermere vil der i de fleste organisationer være opbygget et sæt af forventninger, som den nye leder rimeligt hurtigt må prøve at leve op til, for at omgivelserne, kolleger, kunder og bestyrelsen er tilfredse.

Forventningerne tager oftest udgangspunkt i stillingsbeskrivelsens indhold og de forventninger, der blev signaleret under ansættelsessamtalerne.

Det er uhyre vigtigt, at den nye leder er klar over, hvilke forventninger der skal leves op til. Det uanset om det drejer sig om den administrerende direktørs forventninger til en funktionschef, eller det er bestyrelsens forventninger til en ny administrerende direktør.

Kan forventningerne nedskrives under en eller anden form som et supplement til selve stillingsbeskrivelsen, vil det være en fordel, så er der noget konkret at følge op på.