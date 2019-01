Gislev Rejser og Assens Kommune er storkunder: Her ruller hjulene for Haarby Turist

2. Flexkørsel for Assens Kommune

Haarby Turist vandt Assens Kommunes ad hoc-kørsel, efter kommunen trak sine transportopgaver hjem i foråret 2017. Det betyder for eksempel, at virksomheden stiller med en bus, hvis en skole skal på udflugt til Odense, eller hvis der er brug for andre former for kørsel i forskellige institutioner.