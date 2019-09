Gigant inviterer til fest: Facebook tænder datacentret før tid

- Vi har glædet os rigtig meget til torsdag, som er en stor dag for os, hvor vi fejrer, at vi formelt set rykker ind i datacentret, siger Facebooks kommunikationsansvarlige i Norden, Peter Münster.

Flere måneder før centret var planlagt til at åbne, tænder amerikanske Facebook torsdag formiddag for de første serverhaller i det gigantiske datacenter i Tietgenbyen i Odense.

Afsløret for tre år siden

Om tre uger er det tre år siden, Fyens Stiftstidende kunne afsløre nyheden om, at Facebook havde planer om at etablere et gigantisk datacenter i Tietgenbyen. Dermed fulgte det sociale medie i kølvandet på Apple, som var i fuld gang med at opføre et datacenter ved Foulum uden for Viborg.

Først den 19. Januar 2017 bekræftede Facebooks chef for datacentre i Europa, Niall McEntegart på et pressemøde sammen med Odenses netop tiltrådte borgmester Peter Rahbæk Juel (S) nyheden på et pressemøde på rådhuset i Odense. Datacentret var en realitet, der ville blive bygget for milliarder i Odense, og Facebook forventede at tage de tusindevis af servere i brug i løbet af 2020.

Det sker altså allerede nu efter at tusindevis af danske og ikke mindst udenlandske ansatte fra en lang række lande har arbejdet på byggepladsen i snart tre år. Ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger vil der torsdag blive tændt for de første tre eller fire af de i alt otte datahaller, som de to opførte serverbygninger på den store byggegrund i Tietgenbyen indeholder.

Når først centret står helt færdigt næste år ventes det at beskæftige 175 ansatte, mens overskudsvarmen fra serverne skal levere varme til mindst 6900 fynske husstande.

Efter at datacenterbyggerierne i Odense og Viborg var sat i gang, annocerede Facebook, Apple og Google planer om yderligere datacentre i Danmark. Google er i gang med et byggeri ved Taulov og har planer om at bygge yderligere et center ved Aabenraa. Til gengæld har Facebook skrottet planer om et datacenter, som ellers var på tegnebrættet ved Esbjerg, mens Apple ligeledes har skrinlagt sine planer i Aabenraa for at fokusere på centret ved Foulum.