Geopartner Landinspektører hyrer direktør med solid, fynsk erfaring

Geopartner Landinspektører med hovedsæde i Odense ansætter den tidligere landmand, bankmand, landbrugsrådgiver og underviser i ledelse Henrik Borup Jeppesen som ny administrerende direktør. Han afløser Claus Erland Kotasek, har været konstitueret direktør siden i februar 2018.

Geopartner Landinspektører er landets andenstørste landinspektørvirksomhed, og for Henrik Borup Jeppesen gælder det om at finde nye forretningsområder. Kort sagt: Der skal måles mere og bedre.

- Vi arbejder med videnskompetencer og højteknologi, og der er ekstremt meget data. Det gælder om at gøre de data interessante for kunderne, forklarer Henrik Borup Jeppesen.

For eksempel bruger landinspektører i dag laser og droner i deres opmålinger. Togskinner og køreledninger er eksempler på områder, der kan opmåles bedre, hvilket kan gøre offentlige anlægsprojekter mere vellykkede, forklarer Henrik Borup Jeppesen.

Et andet eksempel er en skolegård. Når den opmåles korrekt, kan pedellen få at vide, hvor han skal køre ekstra jord på, så vandet løber væk, i stedet for at blive til en vandpyt i midten.

- Vi skal ud og gøre vores hoser grønne for omverdenen og bringe os selv i spil i forbindelse med for eksempel offentlige anlægsopgaver og private udstykninger, siger den nye direktør.

Henrik Borup Jeppesen er uddannet landmand, hvorefter han bevægede sig ind i bankverdenen, hvor han arbejdede i blandt andet Fionia Bank og Skælskør Bank, som han var med til at rydde op i efter finanskrisen, inden han blev direktør for landbrugs-rådgivnings-organisationen Centrovice i 2012 til 2014 og sidenhen konsulent og underviser i ledelse på University College Lillebælt.

Anne Marie J. Walmar, bestyrelsesformand i Geopartner Landinspektører, siger:

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået Henrik som direktør. Landinspektørbranchen er lidt ukendt, og derfor har det taget noget tid at finde den rigtige, men vi håber, at vi kan blive mere synlige ved at gøre opmærksom på, at Henrik nu er ved os.