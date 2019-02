Genmab står foran milliardbonus for salg af kræftmiddel

Det danske biotekselskab Genmab forventer snart at hente en milliardbonus fra sin partner Janssen, når salget af kræftmidlet Darzalex har rundet tre milliarder dollar.

Det fortæller topchef i Genmab Jan van de Winkel til Ritzau Finans.

Milepælsbetalingen ved tre milliarder dollar ligger på 150 millioner dollar - hvilket svarer til lidt under en milliard i danske kroner.

Onsdag aften kom Genmab med regnskab, hvori selskabet skrev, at det forventede at runde milepælen i det kommende år.

De store milepælsbetalinger er kommet bag på analytikerne, der regnede med milepæle under en milliarder kroner i år.

- Vi er åbne og transparente, og mener at markedet fortjener at vide, at den milepælsbetaling først kommer, når vi når et salg på tre milliarder dollar, siger han torsdag.

Der er også en milepælsbetaling fra Janssen, når salget runder 2,5 milliarder dollar. I alt forventer Genmab i år at få det, der svarer til 1,5 milliarder kroner, fra Janssen i betalinger for forskellige milepæle i salget af Darzalex.

Ifølge Jan van de Winkel har Genmab flere aftaler med Janssen om bonusser, når salget af Darzalex runder yderligere milepæle.

Men de resterende aftalte bonusser vil Genmab fortælle om år for år, når selskabet mener, at det er realistisk at nå dem.

Det er også årsagen til, at nyheden om den forventede milliardindtægt kommer torsdag.

- Men selv om vi ikke når det i år, er det ikke noget problem. Så når vi det bare til næste år. Det handler ikke om, at den falder bort, siger Jan van de Winkel.

- Vi får den enten i 2019 eller i 2020, men mener at det er realistisk, at det bliver i år.