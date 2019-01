Genmab slipper for retssag i USA mod tysk rival

Genmab ser ud til at slippe for en retssag i USA, der potentielt kunne have kostet milliarder af kroner.

Den tyske konkurrent Morphosys havde beskyldt Genmab og selskabets partner Janssen for at overtræde tre patenter med kræftmidlet Darzalex, som er Genmabs klart bedst sælgende produkt.

En domstol i delstaten Delaware har afvist sagen, da en dommer har erklæret de tre patenter for ugyldige.

Det fremgår af en meddelelse fra Genmab, der blev offentliggjort lørdag.

Sagen blev anlagt for knap tre år siden og skulle være startet 1. februar.

Flere analytikere havde spekuleret i, om det ville ende med et forlig, som det oftest ses i den slags sager i USA.

Morphosys har mulighed for at appellere afgørelsen. Det tyske selskab skriver i en meddelelse, at det er skuffet over afgørelsen, og at det holder alle muligheder åbne.

Morphosys havde krævet en erstatning for det salg, som allerede er kommet i kassen for Darzalex samt ti procent af det fremtidige salg.

Anklagen fra det tyske selskab var relateret til de antistoffer, som er i kræftmidlet Darzalex.

Darzalex bruges til behandlingen af knoglemarvskræft og har i en stribe af studier vist sig at kunne forlænge levetiden for patienterne.

Det kom på markedet i USA og Europa for tre år siden og solgte sidste år for 13,3 milliarder kroner.

Genmab har stået for at udvikle midlet, mens Janssen, der også var stævnet i patentsagen, står for salget via datterselskabet Johnson & Johnson.

Genmab blev stiftet i 1999 i København, men selskabet fik først sit store gennembrud, da Darzalex blev godkendt som behandling.

Selskabet har hovedsæde i København, men har også afdelinger i Holland og USA. Der er lidt over 300 ansatte. Det har en markedsværdi på knap 60 milliarder kroner.