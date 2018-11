Genbrug din plastikpose: Fyn bruger 38 millioner plastikposer om året

Fynboerne bruger årligt op mod 38 millioner plastikposer - hovedparten bliver kun brugt en enkelt gang, før de ender på forbrændingen. Online-dagligvarebutikken Nemlig.com og Stena Recycling vil med nyt tiltag have fynboerne til at indsamle plast til genbrug.

38 millioner. Så mange plastikposer anvender fynboerne hvert år, og langt de fleste af plastikposerne har en meget kort levetid fra butikken og hjem til kunden - og de fleste bliver kun brugt den ene gang. Størstedelen af plastposerne ender på forbrændingen, og nu vil online-dagligvarebutikken Nemlig.com i samarbejde med affaldsvirksomheden Stena Recycling sætte fokus på plastikposerne, så flere af de fynske plastposer kan blive genbrugt. - Vi ved, at ni ud af ti af vores kunder gerne vil genbruge plastikposerne, men der er meget store forskelle på ordningerne i kommunerne. Det er kun halvdelen af kommunerne, som har ordninger med indsamling af plastik, siger kommerciel chef for Nemlig.com, Mikkel Pilemand. Derfor har dagligvarebutikken i samarbejde med affalds- og genvindingsvirksomheden Stena Recycling besluttet at sætte fokus på de millioner af plastikposer, som fynboerne bruger hvert år. Langt størstedelen uden at de bliver samlet sammen for at blive genbrugt.

Chaufføren tager posen med igen Fremover bliver kunderne hos Nemlig.com via mail, sms og brochurer opfordret til at levere plastemballagen tilbage til chaufføren, når de modtager den næste forsendelse af madvarer fra Nemlig.com. Hos Nemlig.com bruger man ifølge Pilemand en højtkvalitet klar plasttype til at pakke varerne til kunderne ind. Det foregår på lageret i Brøndby, hvor 800 ansatte pakker dagligvare-indkøbet - også til de mange fynske kunder. - Vi bruger en type ren plast til indpakning af de madvarer, vi har solgt til kunder på Fyn siden 2016. Vi vil gerne sikre, at vi øger genanvendelsen af dem i højere grad, samtidigt med at vi oplever en markant vækst i antallet af kunder på Fyn. Vi forventer at øge omsætningen med 50 procent i år, siger Mikkel Pilemand. Nemlig.com har sammen med Stena Recycling kørt et forsøg i sommer i Trekantsområdet, hvor de satte fokus på øge indsamlingen af plastik. Stena Recycling arbejder med genvinding af elektronik, jern, metaller og altså plastik på et stort fælles anlæg i Halmstad i Sverige, hvor man har investeret samlet en milliard kroner i genanvendelse.

Samles i Blommenslyst På Fyn bliver plastikken samlet i Stenas lager i Blommenslyst, fortæller selskabets direktør for operations og logistik, Mette Boysen. - Vi vil som firma gerne arbejde med at genanvende mest muligt. Det er et krav fra vores kunder, politikerne og i det hele taget et ansvar, vi også gerne vil være med til at tage del i, så det er noget, vi investerer i, siger hun. Stena Recycling samarbejder med Nemlig.com om at oplære selskabets chauffører i at indsamle den klare plast fra kunderne. - Det er en plast, som næsten 100 procent kan genanvendes, men det er vigtigt, at man ikke får den blandet sammen med anden type plastik, som er i dårligere kvalitet. Det kan være farvede poser, så det er vigtigt at holde det adskilt, når man indsamler det hos kunderne, siger hun.

Det er ikke muligt endnu at sætte tal på, hvor meget plast, der kan indsamles gennem samarbejdet mellem Stena og Nemlig.com, men Mette Boysen håber, at Fyn og Nemlig.coms kunder kan være med til at sætte et eksempel. - Vi vil gerne lave en fynsk case, som kan bruges til at udbrede tankerne om genanvendelse til hele landet og i Blommenslyst kan vi sagtens aftage endnu mere plast. En af de helt store udfordringer er, at der er så mange forskellige ordninger og mange kommuner, hvor man slet ikke har ordninger for at indsamle affald til genvinding, siger hun. Hos Nemlig.com håber kommerciel direktør Mikkel Pilemand, at kunderne er interesseret i at lege med, så flest muligt afleverer plastikemballagen til genbrug. - Vi ved, at kunderne efterspørger det, og vi vil gerne støtte det, selv om det koster på bundlinjen, men vi syntes også vi har nået en størrelse, som forpligter os til at gøre en indsats.