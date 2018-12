Gamle kendinge dominerede App Store i 2018

2018 er ved at gå på hæld, og i den forbindelse har Apples App Store opgjort, hvad de mest populære apps til iPhones og iPads var i året.

Listen byder ikke overraskende på en række gamle kendinge.

Øverst på listen til iPhones står NemID's nøgleapp, der fungerer som en hjælp til adgangssystemet til beskeder fra det offentlige, banker og så videre.

Lige bag kommer MobilePay, der blev udviklet af Danske Bank, men nu er åben for og ejet af en lang række banker.

Siden app'en blev lanceret, er den eksploderet og fejede hurtigt konkurrenten Swipp af banen. Ifølge MobilePays hjemmeside har appen 3,9 millioner brugere, og der bliver i gennemsnit overført 164.251 kroner via appen hvert minut.

Resten af listen er domineret af kendte apps som Snapchat, Instagram, YouTube og Facebook. Men også appen Bitmoji, der lader brugere lave en grafisk udgave af sig selv til brug i beskeder og billeder, har sneget sig ind.

Google Maps optræder også på listen. Og det er lidt af et hak i tuden til Apple.

Apple forsøgte længe selv at have en kortfunktion på sit styresystem. Men kortet - Maps - var så udueligt og mangelfuldt, at det blev til en joke og en af selskabets største fiaskoer.

Derfor måtte Apple bide i det sure æble, sætte Maps på pause og bede sine brugere om at bruge andre kort. Og altså også lade Google Maps komme ind i App Store.

Når det kommer til de mest downloadede gratis apps til iPad, dominerer streamingtjenester. Både Netflix, DRTV, Viaplay og TV 2 Play er blandt de ti mest downloadede.

Også den liste gemmer på en lille stikpille fra konkurrencen Google, da Googles browser, Google Chrome, sniger sig ind på en 10.-plads.

Så godt som alle i Danmark ejer en smartphone. Ifølge en undersøgelse af Kantar Gallup foretaget i 2017 havde 88,6 procent af alle danskere en smartphone.