Gæld og lav efterspørgsel holder Tesla i lavt gear

Fremtiden ser en smule dyster ud for elbilproducenten Tesla.

I fjerde kvartal sidste år leverede det amerikanske selskab godt nok sorte tal på bundlinjen, men det kan blive svært at holde de fine takter i fremtiden.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag aften.

Det er særligt afdragene på gæld og en lavere efterspørgsel på Teslas dyreste modeller, der giver panderynker.

Selskabet har dog lidt opløftende nyheder om den ellers problemramte Model 3.

Elbilproducenten regner med, at selskabet gennem hele 2019 vil holde produktionen af modellen på maksimale niveauer med 7000 enheder hver uge.

Samlet spår koncernen, at den vil levere 360.000 til 400.000 enheder på tværs af alle modeller i 2019.

Hvis man kigger nærmere på de specifikke poster i regnskabet, leverede Tesla et overskud på 139,5 millioner dollar, svarende til 911,1 millioner kroner, i det forgangne kvartal.

Det er første gang, siden Tesla blev børsnoteret i 2010, at man leverer et overskud to kvartaler i streg.