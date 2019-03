Modsat mange andre, der investerer i ejendomme, har det forholdsvis lille firma Lighthouse 700 fra Middelfart valgt at investere i fly. Virksomheden ejer to fly med plads til omkring 70 passagerer i hvert fly - det, der også kaldes regionale jets.

Lighthouse 700 oplevede i regnskabsåret 2017-2018 et stort fald i resultatet før skat. I regnskabsåret 2016-2017 kom firmaet ud med et overskud på lige knap fem millioner før skat. I det efterfølgende år ser regnskabet markant anderledes ud. Her ender virksomheden med et underskud på 10,6 millioner før skat. Grunden til det store fald beskrives som store finansielle udgifter, der har været i løbet af året.

Støtte til udlandet

Bag firmaet Lighthouse 700 er moderselskabet Melgaard Family. Lighthouse 700 er blot et af flere datterselskaber. Melgaard Familiy har et datterselskab ved navn Lighthouse Aviation Partners Limited i Dublin, som også indgår i et medejerskab af fly. I Litauen ligger firmaet UAB Melgarda, som ifølge Jan Melgaard, er en mere langsigtet investering - nemlig investering i skovområder. Det sidste datterselskab hedder Lighthouse Aviation.

Dette firma har gennem de sidste tre år støttet skoleprojekter i Bolivia i samarbejde med udviklingsorganisationen IBIS. Virksomheden har støttet med omkring 1,5 millioner kroner. Pengene er gået til, at omkring 600 børn mellem seks og 15 år kan se frem til en bedre skolegang samt et bedre liv.

- Det har været vigtigt for os at give noget tilbage. Vi har brugt projektet som CSR (virksomhedens samfundsansvar, red.) i vores relation over for vores kunder, fortæller Jan Melgaard.

Støtten til Bolivia kørte over en årrække fra 2015 til 2018. Lighthouse Aviation overvejer dog at forsætte med at støtte lignende projekter i fremtiden.

- Vi kigger på andre projekter i øjeblikket og overvejer det. Men det er for tidligt at oplyse, hvilke projekter der er tale om.