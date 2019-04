Går mod strømmen: 21-årige Elias er formand i fagforening for unge

Ordet fagforening er måske et ord, de færreste unge forbinder med noget interessant og spændende. Og der er sikkert endnu færre unge, der er formand for en fagforening for unge. Men det er 21-årige Elias Laine. Han har siden starten af februar stået i spidsen for Dansk Metal Unge Odenses fagforening.

- Jeg synes, at det er fedt at skabe noget, som andre har gavn af. Og det er faktisk hovedårsagen til, at jeg er med i fagforeningen, fortæller Elias Laine, der er i lære ved Hjernø Værktøjsfabrik som en del af sin uddannelse på Syddansk Erhvervsskole.

Derudover mener den 21-årige lærling også, at det skaber et helt specielt netværk blandt de unge at være en del af fagforeningen. Siden Elias Laine selv blev aktivt medlem i fagforeningen sidste år, har han oplevet en større tilslutning af lærlinge, der er blevet en del af fagforeningen.

- Der er faktisk rigtig mange, der tror, at det er hårdt fagforeningsarbejde at være aktiv i ungdomsafdelingen, men det er det ikke. Vi afholder bestyrelsesmøde første torsdag i måneden, hvor alle medlemmer bliver inviteret på pizza og drikkelse, så de kan se, hvad vi laver som ungdomsforening.