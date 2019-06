Går efter 52 millioner: Dronefirma på investorjagt

- Det hænger godt sammen. Herude kan vi vise dem frem i samarbejde med vores partner 4GS, og i morgen (onsdag, red.) handler det så om at forsøge at få en ny investor på plads, men jeg har noget mindre tid i morgen, siger Søren Land.

UAS Denmark lagde græsplæne og lufthavn til årets store internationale dronedag tirsdag, hvor flere af de lokale firmaer viste sig frem. Bl.a. Lorenz og Quadsat, men der var også internationale nye navne i luften som A-Techsyn, der her viser deres store hybrid-drone frem i luften over Beldringe. Foto: Kristoffer Juul Poulsen

Samarbejder med G4S og DFDS

Han har en fortid i bl.a. UAS Denmark, men står nu for salg og skaleringen af Lorenz Technology, der har udviklet teknologi, der bl.a. gør et sikkerhedsselskab som 4GS i stand til at indsætte dronen, når en vagt runderer i området.

- Det gør, at de kan gøre det hurtigere, men det gør ikke mindst at de får et langt bedre overblik og kan komme rundt i alle områder af eksempelvis en havneterminal, siger Søren Land om samarbejdet, hvor sikkerhedsfirmaet, der er til stede med 660.000 mand i 111 lande har uddannet de første otte droneoperatører i samarbejde med Lorenz.

Selskabet har også et samatbejde med DFDS, hvor Lorenz Technology allerede i fuld gang med at implementere kunstig intelligens i dronerne for at hjælpe med at skabe overblik over containere.

- Vi skal bruge pengene til at skalere vores forretning, det handler både om vores tekniske udviklingsarbejde, kunstig intelligens og vores salg, som skal bredes ud i Europa. Vi har allerede partnere i Tyskland og er i dialog med partnere i Spanien og Sydamerika, siger han.