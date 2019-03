Fysisk nedslidt inden pensionen: Brugen af smertestillende medicin er rystende

Paul Fruergaard Sørensen, der er afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, er overrasket over, hvor mange af de fynske medlemmer, der frygter at være fysisk nedslidt, inden de rammer pensionsalderen. Pressefoto

En ny undersøgelse viser, at 73 procent af Fødevareforbundet NNFs medlemmer på Fyn er bekymrede for at være fysisk nedslidt af deres arbejde, inden de når pensionsalderen. Seks ud af ti på tage smertestillende medicin. Resultatet overrasker fagforeningsformand.

En frygt for ikke at kunne blive i sit job, til man når sin forventede pensionsalder, fylder meget for de mennesker, der arbejder i en fysisk hård branche. En ny undersøgelse gennemført af DMA Research viser, at tre ud af fire af de fynske medlemmer i Fødevareforbundet NNF er bekymrede for, at de bliver fysisk nedslidt af deres arbejde, inden de når pensionsalderen. Et tal, der får afdelingsformand Paul Fruergaard Sørensen, Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, til at reagere. - Det er rigtig godt, at vi har fået folk til at debattere det her emne, for det fylder virkelig meget hos vores medlemmer. Jeg ser en stor fordel i, at man kigger på, om det er rigtigt kun at skelne pension ved alder, siger han og fortsætter: - Det ville være bedre for alle parter, hvis man kiggede på, hvor længe den enkelte havde været på arbejdsmarkedet og holdt det op mod helbredet, så man fik en individuel vurdering af, hvornår den enkelte skulle på pension.

Bag om undersøgelsen Den omtalte undersøgelse er gennemført af DMA Research for Fødevareforbundet NNF.Fødevareforbundet NNF organiserer ansatte inden for bager-, slagter-, mejeri-, sukker-, chokolade- og tobaksindustrien.



Der er gennemført 2.500 interviews blandt et repræsentativ udsnit af befolkningen på 18 år eller derover. 1.335 af de adspurgte var på daværende tidspunkt i arbejde. De resterende 1.165 personer har på det pågældende tidspunkt været på pension, studerende eller ledige.



Ud af Fødevareforbundets cirka 18.000 medlemmer er der blevet gennemført 1.690 interviews med medlemmer på Fyn.



Undersøgelsen er blevet lavet i perioden fra 9. til 17. januar.

Chokerende tal En anden faktor i undersøgelsen, der vækker opsigt hos fagforeningsformanden, er brugen af smertestillinde medicin eller behandling i forbindelse med smerter. 61 procent af de adspurgte medlemmer fortæller, at de inden for de seneste tre måneder har benyttet sig af behandling eller smertestillende medicin til at dulme smerter forårsaget af nuværende eller tidligere arbejde. - Det kommer bag på mig, at tallet er så højt. Jeg har hørt om høje tal tidligere, men ikke i den her grad. Der er mange, der tager smertestillende, men omfanget er større, end jeg havde regnet med. Jeg var lidt rystet over det, da jeg hørte, at tallet var så højt. For at sænke tallet af personer, der tager smertestillende eller får behandling, er Fødevareforbundet NNF meget opmærksomme på at uddanne deres arbejdsmiljørepræsentanter, så de står til rådighed. Paul Fruergaard Sørensen mener dog stadigvæk, at det vil være en stor gevinst, at medlemmerne kan gå på pension, før de er nedslidt. - Det er ikke alle, der får gode år med deres børn eller børnebørn, efter de er gået på pension. Hos vores medlemmer er der lige knap 25 procent, der har forladt arbejdsmarkedet, inden de bliver 60 år, fordi de er nedslidte eller døde. Og det skal der laves om på.

Fremtiden ser sort ud Hvis ikke den differentierede pensionsalder indføres, er Paul Fruergaard Sørensen bekymret for, hvordan fremtiden for både erhvervsuddannelser, men også branchen generelt kommer til at se ud. Ifølge undersøgelsen vil 68 procent af de fynske medlemmer ikke anbefale deres job til sine børn. - Det bliver svært at rekvirere tilgang til bager-, slagter- og mejeristfaget fremover. Det forringer branchen, og det bliver sværere at konkurrere med udlandet. Det bliver svært at få folk ind på erhvervsuddannelser, hvis forældrene ikke anbefaler jobbet til deres børn. Det ender med at ramme rigtig hårdt, hvis der ikke er nogen udvikling, lyder det fra afdelingsformanden.