Fyrede 100 for at flytte til Polen: Smedene er hurtigt tilbage i job

- Der skete mere på den korte bane, end vi lige regnede med. Det var lidt overraskende, at fire større virksomheder henvendte sig over de første to dage, siger han.

Hos den midtfynske fabrik har man dog fået sat et positivt punktum efter den massive fyringsrunde i oktober. Stort set alle medarbejdere er blevet revet væk af andre virksomheder, som har sultet efter arbejdskraft inden for metal. Ganske kort efter nyheden om Aluwinds udflytning havde været i medierne, begyndte henvendelserne at tikke ind, og det kom bag på direktør Ole Vestergaard Rasmussen.

9 ud af 10 er videre

I øjeblikket er han bekendt med, at 90 procent af de medarbejdere, som er stoppet hos Aluwind, har skrevet under med nye arbejdsgivere. Det er væsentligt for Ole Vestergaard Rasmussen efter den hårde beslutning om kun at lade 16 lagermedarbejdere fortsætte på adressen i Ringe.

- Der er ingen tvivl om, at teknisk og kommercielt var det en relativt ligetil beslutning, men rent medarbejdermæssigt var det en rigtig svær beslutning at skulle tage afsked med så mange medarbejdere, der har været her i så mange år og ydet så stor en indsats. Det betyder meget for ledelsen og bestyrelsen, at alle ser ud til at komme godt videre, siger han.

Dog har det været nødvendigt at give slip på en del af metalmedarbejderne midt i deres opsigelsesperiode, og derfor har Aluwind måttet afslutte produktionen på Fyn tidligere end ønsket.

- Der er nogle aktiviteter, vi har måttet begynde hurtigere på i Polen end planlagt. Men det har været et af vores største håb, at vores medarbejdere kom hurtigt videre i nye jobs. De operationelle udfordringer, det giver os internt, dem håndterer vi. Der har været udfordringer, men de har ikke været større, end at vi har kunnet håndtere dem, siger Ole Vestergaard Rasmussen.

Aluwind er en del af den fynske metalkoncern Alumeco.