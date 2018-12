Fynske virksomheder med grøn teknologi

3. Soil Recovery i Nyborg

Den fynske virksomhed Soil Recovery i Nyborg producerer og udvikler avancerede rensningsanlæg til olieindustrien og er et af verdens førende inden for sit område. Virksomhedens hovedprodukt er et anlæg, der kan rense det såkaldte boremudder, som indeholder olie.

På den måde kan man undgå, at miljøet bliver alvorligt forurenet ved olieboringer.