Fynske rumdirektør overvældet: - Opbakningen slår næsten benene væk under mig

1836 investorer har vist stor opbakning til Danish Aerospace Company, der bliver handlet på børsen for første gang på mandag. Tegningsordrerne løber op i 57 millioner kroner.

Der er champagne og kransekage på menuen, når medarbejderne på Danish Aerospace Company møder mandag morgen. Der er også garanti for sprudlende humør, for dagen bliver en historisk en af slagsen for den fynske rumfartsvirksomhed, der går på børsen, har første handelsdag og har oplevet en overvældende interesse fra investorer.

Den danske astronaut Andreas Mogensen er en af de mange, der har benyttet den kondicykel, som Danish Aerospace Company har udviklet til astronauterne på Den Internationale Rumstation. Kondicyklen bliver snart erstattet af en motionsenhed, der rummer fire motionsformer - cykling, roning, vægtløftning og tovtrækning. Arkivfoto: Yilmaz Polat

1836 aktionærer 1836 aktionærer har lavet tegningsordrer for mere end 57 millioner kroner, og interessen overvælder direktør Thomas A.E. Andersen. - Jeg skal ærligt indrømme, at interessen næsten har slået benene væk under mig. Minimumsudbuddet blev overtegnet med 90 procent, og det er en helt fantastisk opbakning fra mere end 1800 mennesker. Vi kan jo godt gå rundt i vores lille rumfartsverden og synes, at vi laver noget helt vildt spændende, men at så mange mennesker synes, at det, vi laver, er spændende, det er vildt, siger Thomas A.E. Andersen. Den nye kapital skal ifølge direktøren bruges til at udvikle firmaet og ikke mindst til at ansætte flere. I dag er 25 medarbejdere beskæftiget med at udvikle teknologi til rumfart, men planen er at hyre næsten dobbelt så mange de kommende år. - Pengene skal bruges til nye projekter inden for blandt andet helbredsovervågning, og så skal vi i gang med at ansætte mere personale Det er vi sådan set i gang med - vi har ansat tre i år, og målet er, at vi er 40 om fem år, siger Thomas A.E. Andersen.

Danske hænder Bag Danish Aerospace Company står den danske erhvervsmand Mikael Goldschmidt, og Thomas A.E. Andersen er lykkelig for, at han lader virksomheden børsnotere. - Michael Goldschmidt har været så fremadsøgende og forstående at lade os børsnotere for at sikre, at vi bliver på danske hænder - det sikrer stabilitet i firmaet på lang sigt, og det er jeg lykkelig for, fastslår Thomas A.E. Andersen. Danish Aerospace Company har siden 1988 udviklet teknologi og udstyr til rumfartsindustrien, og virksomheden har blandt andet udviklet den motionscykel, som astronauterne på Den Internationale Rumstation bruger til at holde sig i form med under ophold i rummet. Et af de nyeste udviklingsprojekter for virksomheden er en fire-i-én-motionsenhed, som netop er blevet blåstemplet af den amerikanske NASA. Enheden vejer 120 kilo og rummer på én og samme gang en kondicykel, en romaskine, tov til tovtrækning og vægte til vægtløftning. Aktierne i Danish Aerospace Company handles på Nasdaq First North.