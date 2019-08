Fynske robotter indtager sygehuse i Kina

Det er svært at få danske sygehuse til at tage hul på robot-alderen, men i Kina kører der allerede 80 MIR-robotter fra Odense rundt på hospitaler.

Lederne af kinesiske sygehuse er tilsyneladende mere interesserede i fynske robotter end deres danske kolleger.

Direktøren for amerikanske Teradyne, som ejer den fynske robot-virksomhed Mobile Industrial Robots (MIR), fremhævede i et indlæg på et regnskabsmøde med aktieanalytikerne, at 80 MIR-robotter lige nu befinder sig på sygehuse i Kina.

- Det er meget spændende, for selv om der har været en del tale om robotter på sygehuse, så er det stadig et meget lille område for os, siger direktør Thomas Visti.

Ifølge ham har Kina ambitioner om at bygge 2000 supersygehuse i løbet af de kommende fem år, så potentialet er enormt, hvis de første af MIR's sygehus-robotter bliver en succes. Robot-køberne er store private hospitaler, som har vist sig at have en meget hurtig beslutningsgang, og som har fokus på effektivisering.