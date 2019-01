Et nyt samarbejde kaldet Gastro Fyn er opstået. I alt ni restauranter og hoteller går sammen for i fællesskab at være mere attraktive over for turister, der er sultne efter en madoplevelse.

- Vi er kendt som Danmarks have med en række gode råvarer. Dette kombineret med dygtigt kokkehåndværk giver nogle særdeles gode muligheder for at levere gastronomiske oplevelser i absolut topklasse, fortæller Per Hallundbæk i en pressemeddelelse.

Markedet for madturister, som også kaldes gastroturister, er stort. Blandt andet derfor er i alt ni fynske restauranter og hoteller gået sammen om at lokke madturisterne til Fyn hele året i et samarbejde kaldet Gastro Fyn.

Vil sammen lokke flere til

Under mottoet "Sammen om det - der gør os forskellige" skal restauranterne indgå i et fællesskab, hvor de i stigende grad kan sælge hinanden ind og gøre hinanden stærkere. Dette skal ske både ved at erfaringsudveksle omkring leverandører og samarbejde om medarbejdere, men i særlig høj grad ved at brande en fælles oplevelse på destinationen frem for en enkelt restaurantoplevelse. Derfor inkluderer samarbejdet også hoteller med henblik på at understøtte den samlede forbrugeroplevelse, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Gastro Fyn er en gylden mulighed for os. Gæsterne rejser typisk efter ikke bare én, men flere gastronomiske oplevelser inden for et geografisk område, og de kan godt lide, at vi samarbejder. Jeg tror på, at det her får sat vores samarbejde i de faste rammer, som gør, at vi kan tiltrække turister - også om vinteren og som ikke mindst ruster os godt i konkurrencen om de berejste foodies (gastro-rejsende, red.). En opgave som vi på ingen måde kan løfte alene i en branche, der vokser så hurtigt som den gør, siger restauratør John Kofod fra Sortebro Kro i pressemeddelelsen, som er en af partnerne i det nye samarbejde.

Den komplette liste over samarbejdspartnere vil blive afsløret tirsdag den 22. januar på museet Møntergården, hvor samarbejdet vil blive gjort officielt ved en underskrivelse af et manifest.