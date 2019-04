Fynske millioninvesteringer: Robotter spiller hovedrolle på kæmpemesse

Søndag flyver han mod USA, hvor 18-20 ansatte fra Onrobots afdelinger i Odense, Budapest og USA mødes i Chicago for at vise robotgriberne fra den Odense-baserede internationale virksomhed frem for messedeltagerne.

- Jeg forventer, at vi skal have aftaler på plads med nye forhandlere, jeg glæder mig til at se teamet performe på en messe, og så skal vi udbrede kendskabet til vores gribere, så der kommer en større efterspørgsel, siger Enrico Krog Iversen, som også var med på den forrige Automate, som finder sted hvert andet år.

- Det er enormt vigtigt for os at være til stede på den største automationsmesse i Nordamerika, selv om det koster flere hundredetusinde af kroner for os, siger adm. direktør og medejer af Onrobot, Enrico Krog Iversen fredag.

De fynske robotfolk har pakket kufferten for at rejse til den største robot- og automationsmesse i USA Automate, som finder sted i Chicago i den kommende uge. Og de har pakket det pæne tøj, for robotarme, logistikrobotter og gribere fra Fyn spiller i stigende grad hovedroller, når den internationale robotbranche stimler sammen.

MIR letter mod Chicago

Allerede fredag eftermiddag lettede adm. direktør Thomas Visti fra en anden Odense-virksomhed, Mobile Industrial Robots, for at nå frem til messe-starten mandag morgen i McCormick Place. Ligesom Enrico Krog Iversen var Thomas Visti også på plads ved messestart i Chicago for to år siden.

Siden er MIR blevet opkøbt af amerikanske Teradyne for 1,7 milliarder kroner og omsætningen har rundet 200 millioner kroner i virksomheden, som er blevet et kendt robotbrand.

- Da vi var der sidst, handlede det meget om at få flere forhandlere hevet ind og vise vores robotter frem. Denne her gang ved kunderne godt, hvad vi står for, og vi har med 25 forhandlere i USA dem, vi skal bruge. Nu skal vi have kontakter hjem til slutkunder, så det handler mere om ordrer, siger Thomas Visti forud for afrejsen.

Det handler dog også om de to store nyheder, som Visti og Co. løfter sløret for mandag morgen amerikansk tid. Han kan ikke afsløre, hvad MIR afslører i messehallerne i Chicago - men godt tale om, hvorfor MIR vælger at investere millioner af kroner i messen.

- Automate er messen i USA, og da 30 procent af vores omsætning kommer fra det nordamerikanske marked og hele 42 fra hele americas, så skal vi bare være med der, siger han.

Han glæder sig over, at underleverandøren til MIR fra Fyn, Roeq, også er med på messen i år. Det sker bl.a. efter råd fra Visti.

- De spurgte på et tidspunkt, om de skulle springe ud i det på det amerikanske marked, og jeg sagde bare, kom i gang. Det har de gjort med stor succes, og nu skal de også med i Chicago, hvilket kun er godt, siger Thomas Visti.

Hos Onrobot præsenterer man også nyheder på messens fire dage, hvor integration til 10 robot-arme - som ikke er den fynske arm fra Universal Robots - skal vise, at Onrobots internationale ambitioner ikke kun hviler på relationen til den blå robotarm fra Odense.

- Det er en vigtig nyhed, fordi vi skal vise, at vi er uafhængige og kan bruges på alle robotsystemer, siger Enrico Krog Iversen, som også har to priser med, som virksomheden netop har vundet ved den forrige messe, Onrobot deltog i.

- Det kan vi bruges både eksternt og internt, når vi nævnes sammen med Elon Musk og Apple. Internt kan vores ansatte bruge det til, fordi de får anerkendelse for deres arbejde, siger han.

Automate finder sted i Chicago fra mandag til torsdag i den kommende uge.