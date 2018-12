Trine Hannibalsen er en af de 140 medarbejdere og 20 ekstra, der må sløjfe juleferien for at få Rosborgs persille- og øvrig krydderurteproduktion i hus. Foto: Vibeke Volder

På det fynske gartneri Rosborg er der ikke noget, der hedder juleferie. Mens danskerne samles ved julebordene, sørger gartneriarbejderne for, at der også kan komme dild og persille derpå.

I ugen op til jul har mange allerede sat ferie-autosvar på arbejdsmailen og rettet blikket mod den sidste gavejagt og indkøb til flæskestegen, brunkartoflerne og risalamanden på julebordet. Men for medarbejderne på gartneriet Rosborg i Bellinge, som er landets største producent af krydderurter og miniplanter, er juleferie en saga blot. Her må alle 140 mand hoppe i arbejdstøjet i op til to uger i træk for at sikre, at persille, dild, timian, basilikum og mynte kan give smag til de kødlækkerier, de fleste af os mætter os med på helligdagene. - Her op til jul stiger stemningen, og vi er spændte alle sammen. Vi har simpelthen så travlt. Det har vi altid ved de største højtider, forklarer Johnny Albertsen, som er administrerende direktør i gartneriet. Han viser ind i et af de enorme drivhuse, hvor myntebundter står i rækker, så langt øjet kan spejde. Særligt mynte er fast inventar til mange nytårsfester, hvor den populære cocktail mojito næppe kan serveres uden et par knuste blade i. - Og så bruges det også meget til at pynte desserter. Det er en marokkansk mynte, som har en masse smag, fortæller Johnny Albertsen og dufter til et af bundterne.

Robotter er blevet fast inventar i krydderurternes endestation på gartneriet Rosborg. Administrerende direktør Johnny Albertsen mener, at det er den eneste vej frem, når millioner af af urter skal på paller inden nytår. Foto: Vibeke Volder

Sælger 2,4 millioner urter Mynten er en af de i alt 40 former for krydderurter, der bliver sået, passet, sorteret og pakket i det fynske gartneri året rundt. Normalt sender Rosborg-gartneriet mere end 500.000 krydderurter til danske supermarkeder og spisesteder om ugen, men i de to uger omkring jul og nytår skal 2,4 millioner urter en tur på samlebåndene. - I julen bruger mange purløg til at pynte maden, og når man laver fisk, skal der være dilddressing. Førhen lavede man også mere den traditionelle nytårstorsk, men det har ændret sig til, at man er blevet mere kreative og laver mørbrad og oksesteg. Og så skal man altså bruge flere krydderurter, forklarer Johnny Albertsen og tilføjer, at også gartneriets salg af blomster og dekorationer næsten fordobles op til jul. Han åbner døren til Rosborgs nyeste drivhus, hvor persille er ved at blive pakket i lyserøde plastikomslag. Luften er tyk, og krydderurternes klare, grønne farver genspejles i det skarpe lys fra loftet, som er et nødvendigt livsvilkår om vinteren. Medarbejderne i drivhuset pakker omkring 800 bundter i timen, så på blot en enkelt forlænget arbejdsdag er der hurtig udskiftning mellem de fyldige og de mere tynde urtebundter på rækkerne. En af dem, der står ved samlebåndet, er Trine Hannibalsen, som i 19 år har knoklet på Rosborg-gartneriet i juledagene. - Så får jeg vel fri næste år, griner hun og skæver til Johnny Albertsen, der dog ikke tør love for meget.

Også blomstersalget hos gartneriet Rosborg fordobles omkring jul. Foto: Vibeke Volder

Vi er vant til det Det hæfter hun sig ikke yderligere ved, for, som hun selv siger, er det en del af jobbet, at det hårdeste arbejde udføres, mens andre har fri. - Vi har især tre virkelig hektiske dage. Vi skal pakke, hvad der svarer til to ugers salg på en uge, og meget af det skal leveres på de samme dage. Det kræver, at vi er på arbejde, mens alle andre sidder hjemme og hygger med familien, men det er vi jo vant til, siger hun og tilføjer: - Der er også en helt speciel stemning i de her dage, for når alle andre har fri, holder vi lidt sammen og bestiller for eksempel pizza om aftenen. Efter krydderurterne er pakket og sendt afsted af Trine Hannibalsen og kollegerne, fører samlebåndet dem til urteproduktionens endestation. Her bliver de sat i papkasser og stablet på europaller ved hjælp af robotter. - Når alle baner persille er tomme, så ved vi, at jul og nytår er overstået, siger Johnny Albertsen. Herefter når medarbejderne lige at puste ud, inden det er tid til at planlægge den lige så store påskeproduktion.

Gartneriet Rosborg har omkring 100.000 kvadratmeter drivhuse, hvor de gror krydderurter og miniplanter. Foto: Vibeke Volder

Det meste hos gartneriet Rosborg er automatiseret. Det gælder blandt andet placeringen af planterne med en rimelig afstand på rækker. Foto: Vibeke Volder