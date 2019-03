Fynske folketingspolitikere om ønsker om E20-udvidelse: - Lidt som at pisse i bukserne for at holde varmen

Fynske virksomheder har udvidelse af E20 syd om Odense på hjerte i den kommende valgkamp. Et ønske, der bliver set på forskelligt af to af Fynsk Erhvervs paneldebatdeltagere, der kommer til fyraftensmøde onsdag.

Når seks fynske folketingspolitikere tørner sammen onsdag aften til en paneldebat arrangeret af Fynsk Erhverv, bliver udvidelsen af E20 syd om Odense højst sandsynligt det store samtaleemne. Det ligger nemlig over 50 procent af de fynske virksomheder, der deltager, på hjerte i den kommende valgkamp. Det oplyser Fynsk Erhverv på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, de har foretaget blandt de mere end 50 deltagende virksomheder.

En af paneldebat-deltagerne er Stine Helles, der er folketingskandidat for Alternativet. Hun kan godt forstå de fynske virksomheders ønske om at få udvidet E20 for at lette den tunge trafik, der ofte resulterer i køer og spildminutter i trafikken. Men hun mener også, at det løses bedst ved at reducere trafikken fremfor at udvide.

- Det er lidt som at løse fremtiden med fortidens metoder. Med mere vej kommer der bare mere trafik. Jeg kan sagtens forstå det lokale erhvervsliv. Men jeg tror på, at vi i stedet skal se på, hvordan vi kan mindske den trafik, der belaster over Fyn, siger hun.

En udbygning af motorvejen er angiveligt noget, der ville kunne styrke erhvervslivet og dermed Fyn, fordi en lettere trafik vil have betydning for medarbejdernes transport og transport af eksempelvis varer. Hvorfor så ikke imødekomme virksomhedernes udfordring ved at udbygge motorvejen?

- Jeg er heller ikke helt udelukkende for en motorvej. Vi skal have gjort noget ved trafikken om Odense, for jeg forstår virksomhedernes problem. Men jeg mener også, at det kan ske ved at reducere trafikken. Eksempelvis ved at sikre bedre kollektiv trafik, fordi det ville give flere pendlere. Vi skal tænke i fremtidssikret transport, der mindsker CO2-udslippet. At udbygge en motorvej er lidt som at pisse i bukserne for at holde varmen.