Fynske erhvervsfolk springer ud i fridykning

En gruppe af fynske erhvervsfolk kaster sig ud i fridykning i de sydlige vande omkring Maltas naboø Gozo. Turen arrangeres af Strong4life, der tidligere i år førte en gruppe businessmedlemmer til toppen af Atlasbjergene i Marokko.

Tidligere i år besteg fynske erhvervsfolk det højeste bjerg i Atlasbjergene, Toubkal. Nu skal en gruppe lære at finde indre ro i det safirblå vand omkring den maltesiske ø Gozo ved hjælp af fridykning. Bag turen står Strong4life, der tilbyder et træningscenter med netværksmuligheder for erhvervsdrivende og ledere. Medstifter og træner i Strong4life Ole Stougaard står for at få dykkerturens deltagere gjort klar. - Det er ikke så meget fysikken, der skal trænes. Det er det mentale, forklarer Ole Stougaard. - Det er en dimension af træningen, vi ikke har arbejdet så meget med før, fortætter han. Strong4life har derfor afholdt workshops siden foråret, hvor fridykkerinstruktør og sportscoach Jesper Stechmann fra Innerdive har instrueret Strong4lifes medlemmer i fridykning. Senest mødtes holdet i spaen hos Great Northern i Kerteminde. - Vi startede med yoga, og så øvede vi at afspænde kroppen og holde vejret under vand. At kunne holde vejret under vand handler om, at man slapper af og bevarer roen, forklarer Ole Stougaard.

De 15 håbefuldde fridykkere har deltaget i workshops siden foråret, hvor de har lært at slappe af og holde vejret under vandet. Privatfoto

Sundere krop Ole Stougaard er selv tidligere elitesportsudøver, og han har siden foråret kunnet mærke en positiv effekt af træningen med afspænding. - Mit generelle spændingsniveau i løbet af dagen er lavere, jeg sover markant bedre og min hvilepuls er faldet. Det har også en effekt på, hvor effektivt min muskulatur bliver iltet, siger Ole Stougaard og pointerer, at den eneste forskel på hans livsstil siden januar er fridykkertræningen. Han fortæller også, at det er blevet lettere for ham at være opmærksom på sit åndedræt i hverdagen, og det kan være med til at afstresse ham. Det skyldes, at fridykningens metoder er meget anderledes fra sport, man dyrker på landjorden. - Det handler ikke om at sætte rekorder, men om at finde ind i sig selv og slappe af, mens man dykker, siger Ole Stougaard.

Jesper Stechmann er til daglig direktør for hans virksomhed Innerdive. Her lærer han folk at meditere ud fra de teknikker, man bruger i fridykning. Han coacher atleter og har selv vundet adskillge danmarksmesterskaber, et nordisk mesterskab og et verdensmesterskab i fridykning . Privatfoto

Hjælper i hverdagen I alt rejser 15 af Strong4lifes businessmedlemmer til Gozo. De rejser 27. september og tilbringer en forlænget weekend på øen. Dagene skal starte med åndedrætsøvelser og udstrækning. Bagefter øver de rejsende deres evne til at holde vejret i en swimmingpool, inden de bevæger sig ud i havet omkring Gozo. Der vil også være oplæg fra handelsorganisationen Trade Malta og netværksoplæg fra nogle af de fynske deltagere. Håbet er, at deltagerne får redskaber, de kan bruge til at lette trykket i deres arbejde. - Det er ikke vigtigt, om de kan holde vejret i fem minutter, men forhåbentlig kan fridykkermindsettet hjælpe dem i en stresset hverdag, siger Ole Stougaard.