Fynsk websystem: Nørgård Mikkelsen skaber travlhed hos Umbraco-partner

- Vi har siden i sommer opbygget et stærkt samarbejde med Ecreo, der har en ambition om at være de bedste i landet til Umbraco. Samarbejdet giver os frihed til at fokusere på vores kernekompetencer, og på den måde får vores kunder det bedste af to verdener, siger han.

Digital projektleder hos Nørgård Mikkelsen Kasper Zinck fortæller, at samarbejdet mellem de to virksomheder kan føre til endnu flere projekter, hvoraf nogle allerede er i støbeskeen.

Ansætter flere

Ecreo beskæftiger i alt 13 medarbejdere. To er kommet til siden sommerferien, og flere er på vej. Bureauet anvender Umbracos system, som er en gratis open source-løsning, til at bygge hjemmesider for andre virksomheder, ligesom de tilbyder rådgivning. På den måde er Ecreo og resten af guldpartnergruppen med til at give Umbraco et økonomisk fundament via det, der kaldes Umbraco Cloud.

- Stadig flere virksomheder får øjnene op for Cloud og Umbracos fleksibilitet sammenlignet med traditionelle platforme. Vores opgave er at udnytte fleksibiliteten i Umbraco på den bedst tænkelige måde, forklarer partner i Ecreo Casper Stendal.

Det digitale bureau holder til på Egelundsvej i den sydlige del af Odense.