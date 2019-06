Fynsk virksomhed fokuserer på FN's verdensmål: Mindsker madspild med 10.000 ton om året

En visionsteknologi fra fynske Trivision skal være med til at indfri FN's verdensmål om at nedsætte madspild i verden. Siden teknologien kom på banen, har den sparet minimum 100.000 ton affald ifølge virksomhedens direktør Jesper Bach.

- Med det øgede fokus på at undgå fødevarespild bruges den (visionsteknologien, red. ) mere og mere til også at indsamle data fra produktionen og optimere den. Disse Industri 4.0-muligheder sparer betydelige summer og giver på en gang højere kvalitet og bæredygtighed allerede på produktionsniveau.

- Med det øgede fokus på CSR (virksomhedens samfundsansvar, red. ) hos virksomheder er det helt centralt, at vores visionsteknologi kan halvere både spild af mad, af emballage og af den CO2, som indgår i såkaldt beskyttet atmosfære i for eksempel pakker med kød, siger direktør ved Trivision, Jesper Bach i en pressemeddelse og fortsætter:

700.000 ton. Så stort er Danmarks madspild hvert eneste år. Næsten en femtedel af det madspild, står fødevareproduktionen for, når der produceres madvarer til den danske befolkning. Det har en fynsk virksomhed besluttet sig for at forsøge at reducere.

Trivisions visionsteknologi giver maskiner kunstigt syn.For eksempel kan systemet kontrollere, at det rigtige låg bliver sat på en bakke med smøreost. Eller at bakken er pæn og hel, før der kommer ost i den. Virksomhedens system er let at omstille, når man skal i gang med en ny ordre eller serie. Trivision er ligesom andre i Odenses robotklynge udsprunget af Lindøværftet, hvor de tre stiftere arbejdede sammen indtil 1999. Arla, Danish Crown og Novozymes er blandt de danske kunder.

Tilfredse kunder

En af de virksomheder, der har valgt at tage teknologien til sig, er Arla. Her sikrer teknologien, at der ikke er fejl i emballagen, forkert mærkning på varerne eller utætte svejsninger. For Arla har det betydet færre og kortere produktionsstop af hensyn til kvaliteten.

- Det nye system har afhjulpet mange fejl i alle dele af vores produktion, og antallet af kundeklager er faldet meget, fortæller Bjarne Randrup Nielsen, produktionslinjeansvarlig, Arla Foods i en pressemeddelelse.

Derudover har Arla oplevet, at mændgen af affald er faldet, efter teknologien er indført.

Trivision håber, at teknologien kan være med til at hjælpe virksomheder til at producere mere bæredygtigt i fremtiden samt spare virksomhederne for penge og ikke mindst madspild, da eventuelle fejl vil blive opdaget tidligt i produktionsfasen.