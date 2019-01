Fynsk tv-succes: Rene Szczyrbak sælger fra for at gå all in på tv-produktion

Rene Szczyrbaks STV Production sælger datterselskabet Mayday Film, der laver reklamefilm, for at koncentrere sig fuldt ud om tv-produktion.

Selv om de totalt set bliver ni medarbejdere færre, er det reelt et udtryk for, at det nærmest går bedre end nogensinde for fynske René Szczyrbak med at producere tv-programmer i selskabet STV Production. Derfor har STV solgt datterselskabet Mayday Film, der producerer reklamefilm, til Mayday Films hidtidige mindretalsaktionær og daglige leder, Kristian Jørgensen.

- Vi har så travlt i STV, at vi det seneste års tid har puslet med planerne om at sælge Mayday Film fra, fordi vi ikke kan have fuldt fokus på produktionen af reklamefilm, når vi har så travlt med at lave tv-programmer, forklarer René Szczyrbak, der stadig har en mindre afdeling af STV i Odense, mens hovedkontoret i dag ligger i København.

Handelen blev en realitet ved årsskiftet, og de ni medarbejdere i Mayday Film skal nu stå på egne ben, mens der tilbage i STV Production er op mod 100 medarbejdere.

- Alle parter er glade for denne management buy out, som der reelt er tale om. Lederen overtager firmaet, som kører videre som før. Vi vil komme til at arbejde tæt sammen, for de har nogle dygtige folk i Mayday, som vi også fremover får brug for, fortsætter René Szczyrbak.