Fynsk topchef for 1000 stopper: Startede som elev i 1984

Han startede som elev i 1984 som den blot tredje ansatte i virksomheden Alumeco, men når adm. direktør Jan Berthel stopper 1. februar efterlader han en koncern med 1000 ansatte på Fyn, USA, Kina og Europa og en årlig omsætning på den rigtige side af 4,5 milliarder kroner. - Det er gået rigtig fint i de mange år, jeg har været del af Alumeco, siger den 55-årige topchef for en af de hastigst voksende virksomheder på Fyn gennem de seneste år. Alumeco har været med på listen i otte af de 13 år, som Fyens Stiftstidende har lavet den årlige liste over de største overskud på Fyn, og det er da heller ikke uden vemod, at den snart tidligere topchef siger farvel til koncernen efter et halvt liv sammen med aluminiumsfirmaet. - Jeg tog allerede beslutningen for et år siden, hvor jeg meddelte bestyrelsen, at det snart ville være på tide at finde en ny til posten, siger han.

Alumeco har i dag ansatte i Danmark, Kina, USA og Europa. Arkivfoto

Koncern: Kede af beslutning Når Jan Berthel stopper, tiltræder Per Thanning Johansen stillingen som ny administrerende direktør og chef for de 1000 ansatte i virksomheden. Han er 54 år og kommer fra Blücher Metal i Vildbjerg ved Herning, hvor han senest været med i den øverste ledelse. Jan Berthel stopper ikke alene som topchef, men afhænder også sin del af ejerskabet i virksomheden, som er stiftet af Odense-forretningsmanden Hans Schweers. Han ejer stadig virksomheden sammen med sine døtre Helle og Heidi Schweers - og hos ejerfamilien er man kede af, at skulle sige farvel til Berthel. - Vi er kede af at skulle tage afsked med Jan Berthel, men har selvfølgelig forståelse for hans beslutning. Igennem sine mange år i virksomheden har han stået i spidsen for den flotte udvikling, der har transformeret Alumeco til en stor og succesfuld global koncern, lyder det i en pressemeddelelse fra aluminiums-koncernen. Berthel understreger, at han står til rådighed for den nye mand i direktørstolen - i den udstrækning Per Thannig Johansen ønsker det. - Per skal have de bedste arbejdsvilkår, så hvis jeg kan hjælpe på nogen måde, gør jeg det, siger Jan Berthel.

Svært og frivilligt Jan Berthel understreger, at der både er tale om en særdeles svær og helt frivillig beslutning om at sige stop. - Jeg har været her i mange år. Bortset fra et halvt år, da jeg var færdig som elev, har jeg været i virksomheden siden 1984, så det er en stor beslutning. Hvis man skal stå i spidsen for en koncern som denne, skal man være på 120 procent og hele tiden være opmærksom på at jagte nye muligheder. Det har jeg været, men jeg kan godt mærke arbejdspresset og belastningen, så timingen har været rigtig, for presset er stort, siger topchefen over en mobil fra Osnabruck i Tyskland, hvor han er på forretningsrejse. Beslutningen om at stoppe har været hemmelig indtil i dag, så det er en lettet topchef, som nu kan tale åbent om beslutningen. - Det er ikke let at holde den slags hemmeligt. Nu kan jeg tale med mine kollegaer om det, og det er en rar ting, siger Jan Berthel.

Sagde farvel til 100 Han er glad og stolt for de mange år i virksomheden, hvor han er gået fra elev til bl.a. sælger, salgschef, salgsdirektør og øverste chef. De seneste 8-10 år har han siddet som topchef. Også når der skulle træffes svære beslutninger, som sidste år, hvor koncernen valgte at lukke datterselskabet Aluwinds fabrik i Ringe. - Det kostede 100 ansatte deres job, men jeg var glad for, at det var mig, der sad for bordenden i den periode, for efter så mange år i virksomheden, kender jeg jo folk, siger Jan Berthel, som trods alt kan glæde sig over, at de fleste af de ansatte fra Aluwind-fabrikken i dag har fået ny beskæftigelse. - De har stort set alle fundet nye job, og det er noget, jeg er virkelig glad for, siger han.

Ingen planer Nu ser den snart tidligere topchef frem til at komme hjem og kede sig i køkkenet, som en god ven har sagt til ham. Planer har han ingen af - endnu. - Nej, det handler i første omgang om, at jeg gerne ville stoppe på det niveau, som virkelig er belastende også for familien. Så jeg har ingen planer, bortset fra at jeg skal være mere mentalt til stede hjemme hos familien, siger han. Han bor i Fredensgade i Odense med sin samleverske og parrets to børn på 20 år og otte. Den ældste er lige rejst på en længere tur til Østen, mens den yngste kan se frem til at få en "pensionistfar" hjem i privaten, som Jan Berthel selv siger. - Jeg tænkte, hun kunne komme lidt tidligere hjem, men hendes første kommentar var, at mor alligevel har sagt, at hun først må spille Ipad, før klokken er 16, griner han. Som 55-årig har han mange år tilbage på arbejdsmarkedet, hvis han vil. Og det vil han formentlig gerne, når han har kedet sig lidt i køkkenet, men det bliver ikke på topleder-niveau, forventer han. - Jeg skal se, om jeg kan stykke et arbejdsliv sammen af flere forskellige ting, men det bliver ikke på samme høje niveau, konstaterer han over telefonen, før han må ind til næste møde.