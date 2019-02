Japansk arbejdstøj og sengetøj til hospitaler i The Big Apple skal i fremtiden sorteres af maskiner fra den fynske virksomhed Inwatec, som bogstavelig talt har fået så godt fat i vaskeribranchen, at de store konkurrenter har fået øje på dem.

Oslo-anlæg trækker kunder til

Sidste år leverede Inwatec et større anlæg til et vaskeri i Oslo, som efterfølgende har trukket potentielle kunder til Norge fra resten af verden, fortæller adm. direktør Mads Andresen.

- Vi har oplevet en stor interesse for at se anlægget, som har fået folk til at rejse til Oslo fra Australien, Asien, USA og Europa, siger direktøren, som ejer virksomheden sammen med Jensen Group og Lars Hansen.

Eksportmarkedet er størst i Europa for Inwatec, mens det amerikanske marked også vokser støt, fortæller han.

- I løbet af i år skal et stort anlæg i stil med det, vi har leveret i Oslo, leveres til en kunde i New York. Det er et anlæg, som kan sortere og ordne rent vasketøj, så forskellige afdelinger på eksempelvis et hospital får de korrekte mængder af sengelinned, babyhuer, eller hvad de ellers skal bruge, forklarer Mads Andresen.

Udover ordren til New York, som snart forventes at falde endeligt på plads, har virksomheden også fået en ordre til Japan, som dermed bliver del af virksomhedens verdenskort.

- Det er vores første ordre til Japan, hvor vi oplever en markant interesse, så jeg skal derud på forretningsrejse om to uger, siger Mads Andresen.