Fynsk succes-virksomhed solgt: Nu skal den vokse endnu mere

Vissenbjerg-virksomheden Roll-o-matic er blevet solgt til en kapitalfond, der er stor nok til at håndtere firmaet, efter at det er vokset kraftigt og nu har flere end 80 ansatte.

De fleste aktier i den succesrige produktionsvirksomhed Roll-o-matic har skiftet hænder. Handlen er sket mellem to kapitalfonde, men selv om både sælger og køber kan virke ukendte for de fleste uden for finansverdenen, mener direktøren, at salget kan få stor betydning for virksomheden.

Siden 2013 har størstedelen af Roll-o-matics aktier været ejet af kapitalfonden Blue Equity, der ejes af investorer som elselskabet SE, pensionskassen PFA, fonden bag Danfoss og Lind Invest. Denne fond har nu solgt aktierne til Maj Invest Equity, der er en kapitalfond i Maj Invest-koncernen.

- Det er en vigtig handel, fordi vi nu får en ejer, der passer til vores størrelse. Blue Equity har specialiseret sig i mindre virksomheder, men efter vores kraftige vækst, er vi vokset ud af den kategori. Maj Invest Equity har mere erfaring og viden om virksomheder som vores, siger administrerende direktør Birger Elmgaard Sørensen, Vejle.

Sammen med teknisk direktør John Buk Jensen, Munkebo, har han indtil nu ejet de resterende 25 procent af aktierne.

- Jeg kan ikke sige, hvor stor vores andel er nu, men vi fortsætter som medejere. Dels fordi det er en spændende investering med stort potentiale, og dels fordi kapitalfonde meget gerne ser, at virksomhedens ledelse er med i ejerkredsen, siger Birger Sørensen.

Roll-o-matic fremstiller store, avancerede maskiner, som bruges til produktion af plastikposer. Den nye ejer ser store muligheder i det forretningsområde, og der er lagt op til at fortsætte den kraftige vækst.

- De har et stærkt hold og har skabt imponerende resultater i en årrække. Men vi er enige om, at der fortsat er et betydeligt vækstpotentiale i virksomheden, og det vil vi nu sammen arbejde på at realisere. Vi er overbeviste om, at vi kan skabe yderligere ekspansion i Nord- og Sydamerika samt yderligere vækst i Europa, siger Niels Toft, der er partner i Maj Invest Equity, ifølge en pressemeddelelse.

Maj Invest Equity har især været interesseret i Roll-o-matics viden om maskiner til fremstilling af poser lavet af bioplast, bionedbrydelig plast og genanvendelig plast, som den nye ejer ser en stor fremtid for.