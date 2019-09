Fynsk startup på den store scene: Quickorder på verdens største tech-messe

Den fynske it-virksomhed Quickorder står bag et it-system til restauranter og caféer, der kombinerer alt fra ordre-håndtering til lager og kassestyring - sidste år havde de fem unge bag virksomheden 200 transaktioner igennem systemet, som de nu skal præsentere på verdens største teknologi-event Websummit i Portugal.

I 2016 vandt den fynske robot-virksomhed Kubo Robotics pitch-konkurrencen og de 750.000 kroner i hovedpræmien. Nu får en anden fynsk startup scenen for sig selv, når Odense-virksomheden Quickorder i november skal repræsentere Fyn i Lissabon til årets udgave af Websummit.

Websummit regnes af mange i branchen som den største teknologikonference i verden, så det åbner mulighed for at præsentere den fynske teknologi på den helt store scene, siger en af de fem stiftere.

- Vi skal deltage i fire dages bootcamp dernede. Det er helt vildt fedt. Det giver os mulighed for at nå langt ud til branchefolk, investorer og de politikere, som er med til at fastlægge rammerne i Europa, siger Mads Wedderkopp, adm. direktør i virksomheden.

Quickorder står bag et it-system til restaurationsbranchen, som samler alt fra ordrehåndtering til kasse- og lagerstyring i samme it-indpakning. Sidste år alene flød at 200 millioner transaktioner igennem Quickorder i danske og norske restauranter og caféer. Væksten fortsætter i år i virksomheden, som ifølge Wedderkopp kommer til at overgå budgettet med 50 procent, hvis den nuværende vækst fortætter året ud.

- Samtidigt arbejder vi i øjeblikket på at udvide med et nyt land, som bliver enten Storbritannien eller Holland, siger Mads Wedderkopp.

Målet er dog ikke at skabe en forretning, der giver sorte tale på bundlinjen, selv om det gerne må ske. Derimod er intentionen at løfte forretningen og teknologien frem mod en exit, og der kan Websummit være en vigtig del af løsningen. Quickorder skal nemlig finde nye investorer til næste investor-runde, hvor målet er at få yderligere 10 millioner kroner ind i kapital.

- I Lissabon får vi mulighed for at møde en lang række potentielle investorer, siger han om millionjagten, som skal være helt på plads næste sommer.